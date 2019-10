Si la révolution est conçue par les penseurs et les stratèges, le peuple en est l’incubateur par excellence. C’est à lui que s’est adressée une poignée de militants nationalistes à la veille du déclenchement de la guerre de Libération nationale. «A vous qui êtes appelés à nous juger - peuple algérien - notre souci est de vous éclairer sur le sens de notre action et le bien-fondé de nos vues, dont le but demeure l’indépendance nationale dans le cadre nord-africain.» Après des décades de luttes de personnes et d’influence, doit intervenir «un mouvement révolutionnaire, dans lequel doivent s’intégrer les patriotes algériens de tous les partis et les couches sociales».Un appel avant-gardiste mettant fin à l’illusion de la lutte pacifiste, rassembleur de toutes les forces nationales et qui tenait des rapports géostratégiques, en soutenant et s’appuyant mutuellement sur «les évènements des pays voisins le Maroc et Tunisie».

Le but suprême de cette action était « l’indépendance nationale » par :

- la restauration de l’Etat algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques.

- le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de races et de confessions,

Les objectifs tracés pour notre révolution constituaient, le moins que l’on puisse dire, une vision avancée par rapport à une époque de colonialisme caractérisée par l’analphabétisation et l’appauvrissement de la population. Il s’agissait, ainsi à l’intérieur:

- assainissement politique par la remise du Mouvement national révolutionnaire dans sa véritable voie et par l’anéantissement de tous les vestiges de corruption et de réformisme, cause de notre régression actuelle.

- rassemblement et organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien pour la liquidation du système colonial, à l’extérieur :

- internationalisation du problème algérien.

- réalisation de l’Unité nord-africaine dans le cadre naturel arabo-musulman, dans le cadre de la charte des Nations unies, affirmation de notre sympathie à l’égard de toutes nations qui appuieraient notre action libératrice.

Le peuple algérien a été appelé à mener une lutte sur deux fronts. «A l’intérieur, tant sur le plan politique que sur le plan de l’action propre, et à l’extérieur en vue de faire de la cause nationale une réalité pour le monde entier avec l’appui de tous nos alliés naturels.»Nos dirigeants, contraints à la lutte armée, privilégiaient la paix et le dialogue. «Nous avançons une plate-forme honorable de discussion aux autorités françaises si ces dernières sont animées de bonne foi et reconnaissent une fois pour toutes aux peuples qu’elles subjuguent le droit de disposer d’eux-mêmes», ont-ils mentionné dans l’appel historique.

Aujourd’hui, force est de constater que l’histoire se refait. Ce qui était reproché à l’administration coloniale, notamment, « l’anéantissement de l’Etat de tous les vestiges de corruption, ainsi que la libération de tous les détenus politiques » est une revendication populaire de la génération post-indépendance.