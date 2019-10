Le président de l’APN, Smaïl Chenine, s’est exprimé, hier, sur la prochaine élection présidentielle, en marge du Séminaire sur le rôle de la communauté algérienne établie à l’étranger dans la consolidation de l’unité nationale. L’élu du parti de l’opposition, plébiscité par les députés pour le perchoir de la chambre basse du parlement, a insisté sur l’impératif pour les Algériens de réussir le rendez-vous électoral, pour en faire un acte politique majeur de sortie de crise. Mettant en évidence le rôle de l’émigration dans la guerre de libération nationale, Chenine s’est appuyé sur l’événement que commémorait l’Assemblée qu’il préside, pour souligner le rôle que pourrait jouer l’émigration dans la sortie de crise. Il a, ainsi appelé les Algériens de l’étranger à participer massivement au scrutin. Le président de l’APN ne croit pas si bien dire, puisqu’il est de tradition que le vote de l’émigration constitue un indicateur sérieux de l’engouement que peut susciter une élection pour les nationaux. On se souvient que l’un des facteurs essentiels qui ont fait la crédibilité de la présidentielle de 1995, organisée dans les conditions que l’on sait, a été le vote massif de la communauté algérienne à l’étranger, dont le message à l’adresse des électeurs nationaux, mais également à l’opinion mondiale, a permis au pays de remonter dans l’estime des partenaires étrangers. La force de l’émigration a permis en partie d’ébranler les bases du terrorisme en Algérie et surtout redonner une seconde vie à l’Etat algérien. Il est entendu que la situation est différente dans la forme, mais il y a dans la prochaine présidentielle une attente réelle de l’adhésion des Algériens de l’étranger. Smaïl Chenine qu’on ne peut pas classer parmi les caciques de l’ancien régime espère certainement que son appel soit entendu ici en Algérie et à l’étranger.