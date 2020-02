Les enjeux de la crise libyenne et les éléments de sa solution politique ont été décortiqués par l’enseignant universitaire en sciences politiques, Slimane Aâradj, lors d’une conférence-débat organisée, hier, par le Forum du quotidien Echaâb, au siège de ce journal. Elle a eu pour thème «L’approche de l’Algérie pour le règlement de la crise libyenne».

Situant cette crise dans son contexte historique, Slimane Aâradj a déclaré qu’elle «est l’œuvre de pays occidentaux, à leur tête la France, qui font fi des droits internationaux, mais qui les utilisent pour attenter à la souveraineté d’autres Etats, allant jusqu’à renverser des régimes».

Les vrais intérêts de ces Occidentaux sont «les richesses de la Libye, si l’on sait que ce pays recèle les 2èmes plus grandes réserves mondiales de gaz pour une population ne dépassant pas les six millions», a-t-il soutenu. Et pas seulement, puisque des années après le chaos «les projets de reconstruction de la Libye sont estimés à environ 500 millions de dollars, un montant alléchant qui fait courir les anciennes puissances coloniales», a-t-il ajouté.

Résultat des courses : aujourd’hui la Libye «est la plaque tournante de l’immigration clandestine, du trafic de tous genres (armes, drogue…) et d’autres fléaux. Pis encore, ce pays est devenu la destination de guerriers de toutes obédiences confondues et de terroristes, puisque pas moins de 6 000 combattants y sont entrés. Ils perçoivent parfois jusqu’à 2000 dollars pour servir les agendas des gouvernements et des groupes d’intérêts occultes, pour lesquels la déstabilisation de ce pays voisin déstabilise toute la région Afrique du Nord et Orient».

Cependant, depuis le début de cette crise, «la position de l’Algérie est toujours restée constante, à savoir son opposition à l’ingérence étrangère, le non-recours aux armes ni à l’option militaire, ainsi que le plaidoyer pour une solution pacifique entre toutes les parties libyennes, et ce, dans le cadre des résolutions de l’Organisation des Nations unies», a souligné Aâradj.

Abordant le rôle de la diplomatie algérienne, le conférencier a soutenu que « celle-ci n’a jamais été absente, mais les intérêts restreints des forces occidentales ont réduit son impact. Aujourd’hui, notre diplomatie semble bien reprendre les choses en main après que notre pays a surmonté le vide institutionnel», notamment par l’élection d’un nouveau président de la République et la nomination d’un Exécutif.

Par ailleurs, l’enseignant universitaire a mis l’accent sur le fait qu’une «solution politique pacifique à la crise libyenne est très possible». Pour lui, cette solution reste tributaire de certaines conditions sine qua non.

En premier lieu, «la sortie de la logique de bipolarité entre Faïz al Serraj et Khalifa Haftar, en veillant à l’implication de tous les acteurs libyens capables d’apporter un plus à la stabilité du pays». De plus, «il faut impérativement mettre en œuvre les recommandations de la conférence de Berlin relatives au cessez-le feu et l’arrêt immédiat, aussi bien de la vente d’armes aux protagonistes, que des financements des groupes armés».

L’autre condition consiste en «l’obligation que cette solution soit purement libyenne et loin de toute influence ou ingérence étrangère». C’est justement pour cela que «notre pays, qui a toujours affiché sa volonté pour cette solution, a proposé sa médiation au dialogue inter-libyen», a-t-il conclu.

Enfin, abondant dans le même sens, des présents, dont des universitaires et des responsables au sein d’institutions publiques, ont situé l’origine de cette crise dans l’absence totale de culture et surtout de fondements de l’Etat-nation dans plusieurs pays arabes. Selon eux, «ceux-ci ont développé le culte de la personne et du zaïmisme plutôt que les principes de la démocratie, d’où la vulnérabilité de ces régimes». Ajoutée à cela, «la complicité déplorable de certains pays de la région en soutenant les forces militaires de Khalifa Haftar» (Egypte, Arabie saoudite, Qatar : Ndlr).