L'Expression: Comment voyez-vous, l'application de ces mesures et leur impact sur les entreprises?

Abderrahmane Benkhalfa: Ce sont des mesures prises, suite aux aménagements prudentiels apportés par la Banque centrale, dans la mesure où c'est la Banque d'Algérie qui a apporté des aménagements ou des allégements aux règles prudentielles, pour permettre aux banques d'avoir une plus grande marge de manoeuvre et des liquidités plus importantes. Ceci étant, ce dispositif s'articule donc, autour de l'allégement de la Banque d'Algérie, mesures au niveau des banques et le traitement au cas par cas. Nous avons donc, cinq types de meures, il s'agit, du report des échéances entre le 31 mars et le 30 septembre, le rééchelonnement des dettes non cumulables, le report des dates d'utilisation des crédits, l'annulation des pénalités de retard, le maintien du crédit d'exploitation. Or, ce paquet de mesures est très important, mais pour produire les effets escomptés, il dépend des capacités de traitement présents au niveau des banques au cas par cas et de la capacité d'arbitrage interne aux banques, du fait que ce sont des millions qui sont traités au niveau des agences, et de la capacité de dialogue avec les clients à distance.



Est-ce que ces mesures s'appliqueront à tous les secteurs?

Non, du fait qu'il y a des secteurs plus touchés que d'autres, on constate à titre d'exemple que les stations-service continuent leurs activités, au même titre que les petits commerces, ce sont les services qui seront les plus concernés. Ceci étant, les clients doivent déposer des demandes, car ce n'est pas un dispositif systématique. C'est un parcours qui commence à l'agence et se poursuit vers les directions centrales, lorsque ça dépasse les prérogatives de l'agence où il n'y a pas arbitrage, puis décision, suite à quoi c'est le retour à l'agence et la mise en place. Il faut dire que ce parcours doit se tenir en quelques jours.

Pensez-vous que ces mesures contribueront à la préparation de l'économie nationale, à l'après-coronavirus?

Hormis l'urgence de traiter les dossiers qui sont arrivés suffisamment finalisés, comme le font les pays qui en ont les moyens, il faut que le rythme de reprise soit accompagné d'une productivité deux fois plus grande, c'est ce qu'on appelle le rattrapage. Par ailleurs, il faut dans cette situation minimiser au maximum les congés annuels, car on ne peut se permettre cette disposition si le confinement se poursuit

jusqu' au mois de mai, voire le moment de prendre 3 mois de vacances, ce qui pourrait ne mener vers une récession et un taux de croissance de l'ordre de 1% au mois de novembre. Cependant, il est important de maintenir la consommation, ceci étant, il faut dire que nos avons été contraints de réduire drastiquement nos importations, ce qui a provoqué un début d'étincelle en matière d'offre de production locale, qu'il faut absolument maintenir, comme si le coronavirus allait durer des années. Cet accommodement doit se poursuivre aussi bien au niveau des consommateurs, des entreprises que des autorités. Il ne faut pas que dès la fin du confinement, nous multiplions par deux nos importations.