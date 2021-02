Fortement touchés par l’émergence de la pandémie de Covid-19, les artisans de la wilaya de Tizi Ouzou ont souffert le martyre. Dans l’objectif de les accompagner à traverser cette conjoncture qui a eu raison de la grande majorité d’entre eux, les pouvoirs publics et les élus au niveau de la wilaya annoncent l’organisation dans les semaines qui viennent d’une journée thématique qui regroupera toutes les associations du secteur afin de débattre de la réalité du terrain et des voies et moyens pour parvenir à sauver le plus grand nombre d’artisans.

Très impactés, à tel point que des centaines d’artisans ont radié leurs registres, ces derniers appellent depuis quelques mois à un véritable plan de sauvetage. Et ce ne sont pas les

20 000 dinars reçus l’été dernier qui peuvent sauver un secteur au bord du précipice. De l’avis de beaucoup d’artisans, l’aide octroyée dans le cadre du plan d’accompagnement durant cette conjoncture n’est pas suffisante pour leur permettre de reprendre leur activité. Il en faut beaucoup plus. Questionnés, de nom-breux artisans pressent les pouvoirs publics de reprendre l’organisation des foires et des expositions car, estiment-ils, ces occasions sont les seules où ils écoulent une partie de leur production.

Au chapitre des expositions et des foires, il convient de rappeler que depuis l’émergence de la pandémie de Covid-19 qui a induit une longue période de confinement a eu lieu l’arrêt total de l’organisation de ces manifestations. Pour d’aucuns, les pouvoirs publics considèrent toujours ces fêtes comme des activités culturelles alors qu’elles sont beaucoup plus à caractère économique. Celles-ci permettent, en effet, aux artisans d’exposer et de vendre leurs produits. Mais hélas, l’émergence de la pandémie a engendré la suspension de toutes les foires qui existaient à travers les communes de la wilaya causant de grandes pertes aux artisans.