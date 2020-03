Pour une première expérience, l'APW de Béjaïa indique le droit chemin à suivre pour impliquer la société civile dans le développement du territoire de la région dans des projets étudiés allant dans le sens de l'intérêt général. Au-delà des subventions traditionnelles du mouvement associatif toutes catégories confondues, qui sont parfois inutiles, l'APW de Béjaïa innove en ciblant des projets porteurs, exposés par leurs initiateurs, impérative condition pour bénéficier d'aides financières. C'est ainsi que mercredi dernier, dans l'après-midi, un choix a été porté pour le soutien de 48 projets. La cérémonie d'annonce des résultats de l'appel à projets associatifs pour l'année 2019, initiative de l'Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, s'est déroulée au siège de la wilaya. En présence d'élus nationaux et locaux, des directeurs d'exécutif, de la presse et d'une centaine d'associations porteuses de projets. Les résultats du concours articulé autour du thème «Innovation, participation et développement», option d'une nouvelle approche de gestion des politiques publiques locales et de développement durable des territoires. L'annonce des résultats du concours, qui a pour objectif l'implication de tous les acteurs (élus, administration, société civile, université) pour répondre aux défis actuels, s'est soldée par le choix de sujets ayant trait au développement local, dont notamment l'éducation et les droits des enfants, l'environnement et le développement durable, la solidarité, l'entrepreneuriat social et la culture, la démocratie et la citoyenneté active. Au-delà de la valorisation de l'action associative, il s'agit d'appuyer leur rôle dans la mise en oeuvre des initiatives innovantes et durables.

Sur 94 projets déposés, 48 ont été retenus par le jury. Sept d'entre eux ont été en relation avec la solidarité, 12 autres vers un point épineux, à savoir l'environnement et développement durable, quatre autres portant sur l'entrepreneuriat social, portés essentiellement par des associations féminines, neuf autres orientés vers l'éducation et les droits des enfants et 16 projets de culture, démocratie et citoyenneté active.

Un jury implacable

Tous ces projets ont été confectionnés par les dirigeants des associations puis soumis à un jury implacable, qui, non seulement a choisi ces projets, mais les accompagnera et encadrera leur concrétisation sur le terrain. Il n'est donc plus question de donner pour donner, mais donner pour concrétiser dans un cadre d'utilité publique. Et pour ne pas faire de déçus, les associations non retenues vont intégrer un programme de formation sur l'écriture des projets associatifs en prévision de répondre à des appels à des projets futurs. C'est tout le besoin d'un soutien dont ils bénéficieront à l'avenir pour réussir à se placer sur le podium des associations véritablement utiles pour la société et la collectivité.

Dans le détail, l'Association Gehimab (Groupe d'études sur l'histoire des mathématiques à Béjaïa) aura à concrétiser un projet «centre de documentation sur l'histoire de Béjaïa et de sa région». L'Association Idhles Ighil Ouzamour de Sidi Boubkeur, Draâ El Gaïd, porte en elle un projet d'«atelier d'arts et de confection-formation, création et productivités». L'Association culturelle les choeurs «Emilira» de Béjaïa, sur le patrimoine, ma culture. L'Association culturelle et patrimoine Sidi Ali Oumerzeg, à Seddouk, travaille sur la thématique «environnement et développement durable et culture, démocratie et citoyenneté active».

Tidukli Aït Aïssa

L'Association culturelle et artistique Tazuri Beni Djellil se consacrera à l'aménagement d'une salle d'informatique L'Association Femme rurale (Afud), de la wilaya de Béjaïa sur la question de la redynamisation des activités féminines en milieu rural dans la wilaya de Béjaïa. L'Association socio-culturelle Tilelli village Taourirt Said Arab, Ait Garet, El Kseur bénéficiera d'une enveloppe pour la valorisation du patrimoine du village. Le projet de l'association de volontariat Tidukli Aït Aïssa, à Aokas concerne la réalisation d'une Maison de la culture, à usage multiple, d'architecture traditionnelle. Quant à l'association El Hayet d'aide aux handicapés d'Ighil Ali, elle aura une enveloppe financière pour doter en cabines, douches et sanitaires adaptés aux PSH (cabines et sanitaires conçus spécialement pour les handicapés). «Afniq», l'Association culturelle et artisanale de Tazmalt, s'est investie dans la lutte contre le sachet en plastique, programme artisanal (pilote). L'association des activités de jeunes «Horizons»

«Iglan», d'Ouzellaguen avec comme projet pilote la «mise en oeuvre d'un village kabyle mobile avec toute sa composante». L'association socioculturelle Tafrara, à Semaoune avec comme projet un centre de développement humain (CDH), l'association Oxy-Jeunes pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine naturel et historique de Darguina dont le projet porte sur la «contribution à la conservation de la biodiversité et la gestion durable et intégrée des ressources naturelles d'Oued Agrioune». L'association des activités de jeunes de la maison de jeunes de Taourirt Ighil, sera financée pour un projet portant sur le thème «préserver et partager notre patrimoine immatériel, culturel, paysager et végétal». L'Association sociale du village Kiria, Adekar, assurera l'aménagement du centre de village et la rénovation d'une fontaine. Bien d'autres associations comme «Bouge ta ville» de Tichy dont l'action portera sur la sensibilisation sur le tri sélectif et opération de compostage des déchets organiques à l'échelle de la communication, ont bénéficié d'une subvention, ô combien importante, d'abord pour leur fonctionnement, mais aussi la concrétisation des projets sur lesquels elles ont été évaluées.