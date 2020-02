Youcef Aouchiche, président de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou a tiré la sonnette d’alarme à ce sujet jeudi dernier en insistant sur la nécessité impérieuse de mettre en place une feuille de route. Cette dernière concernera les projets prioritaires devant être réceptionnés à court terme. A cet effet, le président de l’APW de Tizi Ouzou a indiqué qu’une banque de données sur les potentialités d’investissement sera élaborée par l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi Ouzou.

Le même responsable élu a ajouté que la commission d’investissement et de l’emploi de l’APW a déjà organisé une vingtaine de réunions avec les directeurs de wilaya concernés par ce volet. Parmi ces derniers, on peut citer celui de la planification et du suivi budgétaire, le directeur des ressources en eau, celui des travaux publics et le premier responsable de wilaya de la santé et de la population. L’objectif de ces rencontres a consisté à établir un diagnostic faisant ressortir la situation du développement local dans la wilaya qui traîne un reste à réaliser (RAR) important de pas moins de 240 milliards de DA. Le même responsable a indiqué que cette enveloppe a été cumulée depuis 2010. «Elle démontre que le développement de la wilaya bute notamment sur un problème d’outil de réalisation peu performant et d’un manque de suivi de la part de l’administration qui n’est pas intransigeante quant au respect des délais de réalisation d’où la nécessité de fixer des objectifs en terme de projets prioritaires à réceptionner à court terme et des marchés qui doivent être résiliés lorsque l’entreprise est défaillante», a déclaré Youcef Aouchiche lors de sa sortie médiatique.

Ce dernier a expliqué que suite aux réunions de la commission investissement, l’APW a établi un diagnostic et un fichier des projets en voie de réalisation et qui sont en souffrance. «Cet état des lieux sera débattu lors d’une session extraordinaire qui se tiendra les 26 et 27 de ce mois de février et qui sera consacrée à la situation du développement local et ce dans la perspective de définir une feuille de route qui permettra de relancer et d’insuffler une nouvelle dynamique de développement de la wilaya», a révélé Aouchiche.

Il faut noter que lors de cette session extraordinaire, les élus de l’APW auront à décortiquer et à faire un constat exhaustif sur la situation du développement de la wilaya en vue de proposer des solutions et des pistes qui vont permettre de relancer les investissements structurants qui vont offrir une base au développement économique de la wilaya et les projets qui ont un impact direct sur l’amélioration du cadre de vie des citoyens, notamment dans les secteur prioritaires. En outre, dans le cadre de la relance de l’investissement productif créateur de richesses et d’emplois, l’APW de Tizi Ouzou a annoncé l’organisation d’assises locales sur l’investissement.

L’APW va financer, sur le budget supplémentaire 2020, une étude pour la réalisation d’une banque de données des potentialités d’investissement de la wilaya dans des secteurs comme l’industrie, l’agriculture et le tourisme. «Cette banque de données va définir en amont des sites qui vont recevoir des programmes de logements, des zones d’activités, des zones d’expansion touristique entre autres et sera un appui aux investisseurs et pour les services déconcentrés de l’Etat qui disposeront d’un outil de projection de l’investissement et du développement local», a conclu le président d’APW Youcef Aouchiche.