Finalement, la session de l’APW, prévue hier, n’a pu avoir lieu par manque de quorum. Les élus de l’opposition ne se sont pas présentés à l’hémicycle Rabah Aïssat au début des travaux. Seule une vingtaine du FFS, sur les 47 ont signé leur présence, d’où le report qui a sanctionné la séance d’ouverture. Selon l’APW, la session est reportée au 2 septembre. Il est à noter, par ailleurs, que la session était initialement destinée à discuter le budget supplémentaire, mais aussi de la situation après les feux de forêts qui ont ravagé des milliers d’hectares durant les semaines écoulées, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

En fait, l’absence des élus de l’opposition serait justifiée par celle du wali ainsi que le retard accusé dans la tenue de cette session, prévue initialement au mois de juin dernier. Toutefois, la nécessité de répartir le budget supplémentaire est impérieuse, au vu des besoins exprimés dans plusieurs domaines. La tenue de cette session est salutaire pour le fonctionnement des affaires de la wilaya qui souffre depuis le début de l’année. Parallèlement au fonctionnement des affaires, qui ralentit le rythme, la wilaya a connu cet été des feux de forêts qui ont causé de grands dégâts. C’est pourquoi la session est très importante pour être otage des différends politiques.

A noter également que la wilaya vit au rythme d’une saison estivale difficile sur son littoral. En l’état normal des choses, cette situation aurait nécessité non pas un petit chapitre dans une session ordinaire mais toute une session extraordinaire. Les villes d’Azeffoun et de Tigzirt, qui accueillent des millions d’estivants, vivent un manque dramatique d’eau potable. La panne de la station de dessalement de l’eau de mer aura ralenti l’alimentation, qui a été réduite à plus de la moitié alors que la démographie explose en été, avec l’afflux des estivants. Ce problème freine certainement le développement de ce créneau touristique dans la wilaya, qui patauge encore dans les problèmes de manque d’eau potable.

Une autre raison qui fait que le blocage des affaires de la wilaya n’est pas du tout recommandé, pour quelque raison que ce soit, est le problème des décharges sauvages qui doit alerter tous les élus toutes tendances confondues, pour la recherche de solutions. Selon les statistiques des services concernés, ce sont quelque 286 décharges sauvages qui sont recensées. Les routes, les chefs-lieux des plus importants centres urbains, ainsi que les villages, sont défigurés par ces amas d’immondices. La situation interpelle les élus toutes tendances confondues, pour trouver des solutions dans les plus brefs délais. Raison pour laquelle les reports ne travaillent pas pour le bien de la wilaya.

Enfin, notons que la session qui tombe à pic avec la rentrée scolaire, est l’occasion pour les élus d’introduire ce chapitre dans la rubrique divers. Les difficultés rencontrées par les ménages à la rentrée sociale sont une préoccupation majeure pour les assemblées, qui ne mettent pas les intérêts spécifiques au-dessus de ceux des citoyens.