L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav) a rappelé, mardi dernier, dans un communiqué, que les médias audiovisuels et électroniques étaient tenus, dans le cadre de la campagne électorale, au respect des règles prévues dans la Constitution et les différents textes juridiques, notamment ceux directement liés à l’activité audiovisuelle en matière de traitement de l’échéance présidentielle du 12 décembre 2019. Ainsi, l’Arav a exhorté l’ensemble de ces médias à « la contribution efficace et responsable » en consécration des obligations du service public, qui leur incombent, pour éclairer les citoyens à travers leurs différents programmes et émissions et faciliter l’accès des candidats, via leurs chaînes, en leur accordant le même temps de parole au grand public, conformément au principe d’égalité.

à cet égard, l’Arav a mis en avant nombre de règles et de principes. Elle a rappelé que « la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d’information, est garantie et n’est restreinte par aucune forme de censure préalable. Elle ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d’autrui », comme mentionné dans la Constitution. à partir du régime électoral, l’Autorité met l’accent sur le fait que « les médias audiovisuels nationaux participant à la couverture de la campagne électorale, sont tenus de garantir la répartition équitable du temps d’antenne entre les candidats ».

En se référant au cahier des charges, l’institution invite les médias à « respecter le pluralisme partisan et d’opinions, et de maintenir aussi l’impartialité et l’objectivité». Elle les exhorte à « ne pas vendre des espaces publicitaires pour la campagne électorale, à ne pas servir l’intérêt et la cause des groupes d’intérêts politiques ou autres, ni de pas porter atteinte à la vie privée des personnes ».

« Le respect des différents principes et règles par l’ensemble des candidats et des acteurs du secteur de l’information, contribuera à la réussite de la campagne électorale et à convaincre l’électeur de la réunion du climat favorable pour choisir son programme électoral, afin d’élire un président de la République, jalon essentiel de l’édification d’une Algérie nouvelle », a conclu le communiqué de l’Arav.

Toutefois, les directives de l’Arav montrent sensiblement leurs limites, du fait qu’elles ne peuvent réguler ni contenir le déroulement de la campagne sur les canaux les plus rapides et les plus efficaces, de nos jours, à savoir les réseaux sociaux. Ceux-ci échappant à la réglementation régissant les médias, s’érigent en véritables sources d’informations alimentées de partout et continuellement, d’où les risques de dérapages, face auxquels le dispositif législatif reste nettement en retard. Pour rappel, l’ensemble des médias accrédités auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) a signé, en partenariat avec les cinq candidats et l’Anie, une «charte de l’élection» visant à moraliser la vie politique de manière générale et surtout à amener ces trois parties à adopter les comportements adéquats, en vue d’assurer une élection propre et transparente.