Annaba, ville touristique par excellence, a droit un hôtel qui répond parfaitement à cette vocation. L’hôtel Seybouse, ex-Plaza, est la pierre angulaire de cette vocation. D’une capacité de 500 lits, situé au centre-ville, l’hôtel Seybouse est l’un des plus grands hôtels au niveau national et devrait rouvrir ses portes l’année prochaine. L’ex-Plaza Hôtel fait l’objet d’une importante opération de restauration et de modernisation, depuis le début du mois d’octobre dernier. Cette opération, qui s’inscrit dans le plan de réhabilitation des établissements touristiques publics et l’amélioration de la qualité des prestations de services que s’est fixés le ministère du Tourisme, a été confiée au groupe chinois Cscec pour un montant de 7, 2 milliards de DA. Il y a lieu de noter que cette importante enveloppe financière représente près de 80% de l’enveloppe de 9,6 milliards de DA, initialement prévue pour la réhabilitation de l’hôtel Seybouse, ainsi que pour les hôtels El-Mountazah (El-Kessar) de Séraïdi et El-Mordjane d’El-Kala, dans la wilaya d’El-Tarf. Le projet approuvé et entériné en 2011 par le ministère du Tourisme, vient enfin, de connaître sa concrétisation. Cet hôtel de renom, conçu par le célèbre architecte urbaniste français Fernand Pouillon qui a supervisé sa construction au milieu des années 1970, nécessite d’importants travaux de rénovation. « La réhabilitation du Plaza est devenue impérative, vu l’état de délabrement dans lequel il se trouvait. D’une capacité d’accueil de 500 lits, cet établissement de grand standing proposera, une fois achevé, une salle de conférences de 400 places, une salle des fêtes d’une capacité d’accueil de 396 personnes et plusieurs autres salles de réunion et de séminaires de 100 places chacune et espaces de détente et de loisirs, ainsi qu’une piscine et un parking couvert de 140 places. En somme, l’ex- hôtel Plaza est en cours de faire l’objet d’importantes transformations et de rénovation à même de lui permettre de reconquérir sa place de fleuron du tourisme à Annaba. Ce projet de restauration et de réhabilitation a été confié au chinois Cscec. Le géant public chinois du BTP a fixé la durée de réalisation à 18 mois, ce qui suppose la réouverture de l’hôtel Seybouse au cours de l’année 2020. Cette mise à niveau s’inscrit, convient-il de le souligner, dans le cadre de la modernisation des structures d’accueil et la promotion du tourisme à l’échelle nationale. Pour Annaba, une fois achevés, les travaux de réhabilitation et de restauration de l’hôtel Seybouse, sa remise en service va permettre, voire créer de la concurrence, avec notamment le Sheraton, en matière de services fournis et de prix surtout. Car, convient-il de noter, ce dernier, le Sheraton en l’occurrence, en dépit de son caractère VIP, ne parvient pas à rivaliser avec l’hôtel Seybouse. Cet établissement qui, même au plus bas de sa prestation de services, est resté le symbole numéro un du tourisme d’été et du tourisme des affaires à Annaba. Pour les connaisseurs du domaine touristique, la réhabilitation de l’hôtel Seybouse est « une forme de valorisation de ses potentialités, en les transformant en produits répondant aux normes internationales et à la portée du touriste algérien », nous explique-t-on, ce qui apportera un plus à cette wilaya qui recèle des atouts touristiques exceptionnels susceptibles de devenir une source importante de revenus hors hydrocarbures.

« D’ailleurs, c’est dans cette optique que s’inscrit la dynamique que connaît le secteur du tourisme à Annaba, avec des dizaines de projets inscrits, dont plusieurs sont en cours de réalisation, ce qui promet de lui procurer un « bond qualitatif » en termes d’équipements hôteliers et de structures de services de niveau », nous précise-t-on. Ainsi, à travers la réhabilitation de l’hôtel Seybouse et d’El-Mountazah qui suivra, Annaba met le touriste régional et national au cœur d’une dynamique, avec une gamme d’offres diversifiée et aux standards internationaux, tout en tenant compte des prix pour la promotion du tourisme en tant que rente hors hydrocarbures. Et c’est d’ailleurs, l’avis de Abdelkader Benmessaoud, ministre du Tourisme et de l’Artisanat. Lors de sa dernière visite à Annaba en août dernier, le commis de l’état avait qualifié Annaba de destination touristique, culturelle et économique et la réouverture de l’hôtel Seybouse, après sa rénovation, va donner un nouvel élan au tourisme à la wilaya. Effectivement, l’établissement, en pleine restauration, fait jusqu’à la mise sous presse l’objet d’attente, car les adeptes de cet établissement emblématique de Annaba sont nombreux et ne se voient pas ailleurs.