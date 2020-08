D'importants résultats ont été enregistrés par l'Armée nationale populaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée la sécurisation des frontières et la lutte antiterroriste. Le ministère de la Défense nationale communique sur plusieurs investigations et opérations menées en collaboration avec les forces de la Gendarmerie nationale, les gardes-côtes et la sûreté. Ceci, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale, entre dans le cadre «de la dynamique des efforts continus pour la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité organisée». La même source indique dans sa correspondance transmise à notre rédaction que «des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 19 au 24 août 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers les différentes Régions militaires». La même source poursuit: «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, lors de deux opérations de fouille et de ratissage menées à Boumerdès et Batna, sept casemates pour terroristes, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a détruit quatre bombes de confection artisanale à Médéa.» Avec la même volonté et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, ajoute la même source «des gardes-côtes ont saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre quintaux et 61,5 kilogrammes, et ce, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée près de Djeniene Bourezg, wilaya de Naâma, alors que des détachements de l'Armée nationale populaire, les services de la Gendarmerie nationale, les gardes-frontières et les gardes-côtes, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont appréhendé, lors d'opérations distinctes à Tlemcen, Aïn Témouchent, Naâma, Constantine et Béchar, huit narcotrafiquants et saisi un quintal et 42,6 kilogrammes de kif traité».