Le ministère de la Défense nationale a rendu son bilan hier au courant de la période allant du 17 au 23 février dans lequel il a souligné que «dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l’ensemble du territoire national, des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire ont mené, durant la période du 17 au 23 février, plusieurs opérations dont les résultats dénotent du haut professionnalisme et de l’engagement indéfectible de nos Forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes ».

Des résultats, en effet, rassurants dans un contexte tendu, à l’ombre de ce qui se passe à nos frontières. « Des détachements de l’ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 85 individus et saisi 14 véhicules, 63 groupes électrogènes, 64 marteaux piqueurs, 14 détecteurs de métaux,

12 tonnes de mélange de pierres et d’or brut, des outils de détonation et d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite », ainsi a-t- on indiqué que « 8,780 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande », tandis que

« 10 autres individus ont été arrêtés, et neuf fusils de chasse, 85 276 unités de tabacs, 3 059 unités d’articles pyrotechniques et 450 smartphones ont été saisis lors d’opérations distinctes menées à Ouargla, Biskra, El Oued, Illizi, Sétif, Tiaret, Tipasa et Tindouf». De même, souligne le MDN «des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburants s’élevant à 15857 litres ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et Bordj Badji Mokhtar.