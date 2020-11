Conformément aux instructions du Haut commandement de l'Armée nationale populaire, une campagne de vaccination contre la grippe et des tests de Covid 19 ont été lancés au profit des citoyens peuplant les zones d'ombre. L'ANP usera, dans cette campagne en ce qui concerne le Covid-19 de tests rapides. Comme étape initiale, l'ANP a ciblé la ville de Sidi Bel Abbès, notamment au niveau des localités d'Ali Gharrar, Karzouta, Farat El-Zit, Radjm Damouche et Bir El Hammam. L'ANP a mobilisé d'importants moyens pour ces deux campagnes, en impliquant ses médecins les plus compétents, en la circonstance. Cette opération de vaccination se généralisera sur tout le territoire national, notamment dans les zones d'ombre; elle est surtout destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux malades chroniques, même si elles sont moins âgées, ainsi que les citoyens démunis. Le but est de maîtriser la propagation de Covid-19 en anticipant, à savoir préserver les citoyens de la grippe saisonnière, notamment, du fait que celle-ci persiste entre les mois d'octobre et mars. L'ANP a décidé de prendre les choses en main concernant le Covid-19, après le constat amer relatif à une hausse inquiétante de cas de contamination avec plus de 1000 cas par jour. En plus de la campagne de tests rapides lancée au profit des citoyens des zone d'ombre, le Haut commandement de l'ANP a reconvertit un hôtel militaire en un centre d'accueil des personnes atteintes de Covid-19,doté de moyens conséquents pour l'admission des patients. Ceux-là seront reçus dans les meilleures conditions avait annoncé jeudi dernier, le général de corps d'armée, chef d'état-major, Saïd Chanegriha. Cette approche de l'ANP intervient également pour consolider la relation entre l'ANP et son peuple «Jeich-Ouma», (ANP- Nation). L'ANP prévoit certainement, dans sa démarche, des consultations avec un mode de sensibilisation contre le virus et une information pour se garder de Covid-19. Cette prévention ne manquera pas d'être saluée par les citoyens qui ont exprimé leur satisfaction et le réconfort qui leur a été apporté et leur a confirmé le soutien de ces enfants de leur armée.

Ce n'est pas la première fois que l'armée vient au secours des citoyens, notamment en cette période de pandémie. Jeudi dernier, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a présidé une cérémonie de conversion temporaire de l'hôtel militaire du Centre de regroupement et de préparation des equipes sportives militaires en une structure sanitaire dédiée exclusivement à la prise en charge des citoyens malades contaminés de Covid-19, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).