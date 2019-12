Le rôle de l’Armée nationale populaire, la digne héritière de l’Armée de libération nationale, le long de l’année 2019 a été l’un des plus remarquables à l’échelle de la planète. Depuis le mois de février, le mois qui a poussé des millions d’Algériens a sortir dans la rue réclamant le départ de l’ancien président de la République, l’ANP a suscité l’intérêt des médias nationaux et internationaux, pour avoir été la seule armée au monde à avoir intervenu dans une crise en soutenant le peuple dans ses revendications. Elle a traduit sur le terrain une idéologie qu’on ne trouve nulle part ailleurs et dans toute l’histoire du monde. Elle a montré non seulement qu’elle était une force de défense du territoire et des acquis de la révolution, mais qu’elle joue aussi un rôle de premier plan dans tous les domaines, le plus édifiant est certainement l’art avec lequel elle a su gérer la crise en Algérie durant 10 mois. L’ANP, contrairement au concept classique, est loin d’être une force vivant en marge de la société. Dans son idéologie, elle est loin de constituer une catégorie définie. Composée d’enfants du peuple, elle s’est créé et structuré une place dans la société et dans le cœur du peuple entier. Unification, reconversion, modernisation, équipement, formation de cadres, ont été les principaux objectifs du Haut Commandement de l’ANP et depuis que le défunt Ahmed Gaïd Salah fut nommé vice-ministre de la Défense, l’ANP s’est fait la promesse de construire le pays, en formant des éléments issus du peuple, l’ANP qui est restée proche du peuple, n’a d’autre idéologie et d’autres objectifs que ceux qui animent ce peuple : « La victoire de la révolution socialiste contre les forces réactionnaires, la victoire des masses déshéritées, des paysans et des ouvriers contre l’alliance de la bourgeoisie et des impérialistes. » Sous le patronage de feu Ahmed Gaïd Salah, cette idéologie a été prouvée par son accompagnement, contre vents et marées, de l’Algérie à bon port. Une promesse que Ahmed Gaïd Salah répétait dans ses multiples interventions qui marqueront l’histoire du pays. « Aucune goutte de sang d’un Algérien ne coulera », s’était engagé à dire l’ancien vice-ministre de la Défense. Un engament honorable qui lui a valu l’admiration d’abord de son peuple, ensuite de l’opinion internationale. Entouré de braves et fidèles officiers, et armé d’un dynamisme extraordinaire, ses interventions dans la crise ont été une révolution diplomatique nourrie de sagesse et de bonne foi. En un mot, l’Armée nationale populaire a été au cœur de l’évènement, aux côtés du peuple. Malgré les entraves, les complots et les ingérences, le Haut Commandement de l’ANP ayant eu à sa tête le général de corps d’armée, chef d’état-major et vice-ministre de la Défense Ahmed Gaïd Salah a le mérite aujourd’hui d’avoir donné une leçon au monde entier, mais surtout aux ennemis de l’Algérie et d’avoir préservé le pays de toutes les menaces. La crise était de taille, les prévisions néfastes de voir le pays au fond du gouffre ne manquaient pas, au même titre que les manipulations et les manifestations infiltrées par les relais de la bande, dont les symboles sont en prison et qui ont tenté de faire vainement du pays une deuxième Libye.

Le mal venait aussi de l’intérieur. Au final, l’Algérie est debout avec l’élection d’un nouveau président. Une élection qu’on voulait à tout prix geler, mais qui a fini par s’imposer grâce au peuple et le soutien de l’ANP. « L’Algérie avant tout », avec un seul mot d’ordre « Le mot d’ordre : le respect absolu de la Constitution », c’était ça le secret de la réussite de cette élection et c’est surtout cette population consciente des manœuvres qui a fait confiance à son armée, à sa tête le vice-ministre de la Défense qui a dit son dernier mot. L’accompagnement de l’armée au peuple n’a pas été une cause vaine, mais un exemple de patriotisme, de fidélité et de confiance. Après avoir accompli sa mission avec bravoure celui qui a émerveillé le monde a tiré sa révérence pour être accompagné par son peuple à sa dernière demeure. Son enterrement fut également une leçon pour ceux qui doutaient de la fidélité du peuple envers l’élu qui les a sauvés et là aussi le monde a été émerveillé face à ces images qui ont fait le tour de la planète.