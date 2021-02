L'Armée nationale populaire (ANP) accélère sa cadence en matière d'industries militaires. Cela se traduit par l'intérêt qu'accorde le ministère de la Défense nationale à ce secteur névralgique. Les visites du chef d'état-major, le général de corps d'armée Saïd Chanegriha aux unités de fabrication militaire à Khenchela et à Batna, dénotent de la détermination du MDN à développer ce créneau dans le cadre d'une stratégie de défense nationale. Surtout que la géopolitique régionale et internationale connaît une fébrilité belliciste manifeste. Le communiqué du MDN avait précisé que «plusieurs unités de fabrication militaire, à l'instar de la société «Nimr-Algérie», spécialisée dans la fabrication des véhicules «Nimr», ainsi que l'Etablissement des constructions mécaniques de Khenchela (Ecmk), qui prend en charge la fabrication des armes légères» ont donc reçu la visite du chef d'état-major. Il y a suivi «un exposé présenté par le directeur de l'établissement avant d'inspecter les différentes chaînes de production et d'industrialisation». Un processus d'industrialisation authentique où l'intégration n'est pas un vain mot. Le général de corps d'armée a pu apprécier le savoir-faire des ingénieurs militaires dans la fabrication de moteurs très puissants destinés à des véhicules blindés. A Seriana, dans la wilaya de Batna, «le général de corps d'armée a inspecté l'Etablissement des réalisations industrielles Seriana (Eris), spécialisé dans la fabrication des munitions et des groupes électrogènes. Il s'est enquis des différentes chaînes de production de cet établissement», précise le communiqué. Le chef d'état-major et général de corps d'armée s'est attelé à expliquer aux responsables des établissements et d'unités de fabrication et des industries militaires, la nécessité d'entamer ce processus industriel et de fabrication. Un objectif stratégique pour une armée qui ambitionne de recourir très peu aux importations et investir dans les compétences nationales. Cela passe par l'encouragement des «cadres et personnels de ce complexe, considéré comme étant une unité industrielle majeure prometteuse». C'est le propos du général de corps d'armée qui invite les cadres à l'origine de ces avancées «d'être fiers des acquis importants réalisés jusque-là». Et des acquis, l'Algérie et son armée ont en ralisé beaucoup dans le cadre de l'industrie militaire. Les unités de production de l'ANP tournent à plein régime à Alger, Tiaret, Batna, Khenchela et dans plein d'autres wilayas du pays. L'assemblage, avec un processus d'intégration d'un hélicoptère avec un partenaire italien peut aisément illustrer l'ambition de l'armée algérienne. Dans le cadre de la stratégie de l'industrie militaire, le MDS a opté pour une démarche plus globale et homogène. Il s'agit de doter l'ANP d'un complexe industriel visant à diversifier et renforcer la fabrication des produits mécaniques et des véhicules de combat. À ce propos, la Snvi sera sous la tutelle du MDN, le dossier sera examiné prochainement par le conseil des participations de l'Etat (CPE).Cette nouvelle approche va permettre à l'ANP de se mettre au diapason des exigences d'une politique de défense qui reflètera les enjeux qui se dressent face au pays et les menaces qui le guettent au niveau régional et international. Cette évolution, voire une mue qui caractérise l'institution militaire, renseigne sur la vigilance et la préparation de l'Armée nationale populaire à toute menace et risque qui pourraient se présenter au pays à l'aune des crises qui frappent de plein fouet les pays de la région. Et plus que cela, il y a aussi les enjeux d'un monde incertain quant à la reconfiguration qui s'esquisse à travers des agendas et des feuilles de route bellicistes dont font recours les puissances de ce monde pour recoller les morceaux d'une crise structurelle qui les terrasse de fond en comble. Il est impérieux que l'ANP s'adapte avec les nouveaux enjeux, c'est une nécessité stratégique dont la vigilance et la maîtrise des technologies et les techniques de pointe dans le domaine de l'industrie militaire et les guerres modernes, sont une exigence de taille.