Un rappel, un avertissement et une sérieuse mise en garde. Après Béchar la semaine dernière, le chef d’état-major a réitéré, encore une fois, hier, à partir d’Oran, sa mise en garde contre tous ceux qui seraient tentés «de faire obstacle, sous quelque forme que ce soit» à l’élection présidentielle prévue pour le 12 décembre prochain. Il n’est pas question de perturber le bon déroulement de cette échéance électorale. Au vu des innombrables défis politiques, sociaux et surtout économiques qui guettent le pays sérieusement fragilisé après huit mois de Hirak, l’état-major de l’armée est convaincu que c’est carrément le destin de toute la nation qui se jouera le 12 décembre prochain. «Nous considérons que les prochaines élections présidentielles revêtent une importance majeure», dont la préparation sur les plans matériel et moral est exécutée de manière sérieuse. De ce fait, rien ne doit être laissé au hasard, en proie aux humeurs ou autres desseins inavoués. Sur le champ, l’armée a annoncé le déploiement prochain de tous les corps de sécurité en vue de sécuriser l’élection présidentielle du 12 décembre. Hier, au troisième, et dernier jour de sa visite à Oran, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP a affirmé avoir donné des instructions aux commandants de Régions et de Forces ainsi qu’aux différents services de sécurité pour entamer «immédiatement» toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation du processus électoral à travers tout le territoire national. «J’ai donné des instructions aux commandants de Régions et de Forces ainsi qu’aux différents services de sécurité pour prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus électoral à travers tout le territoire national », a insisté le chef d’état-major. Ainsi l’armée déroule son plan en associant tous les services de sécurité pour réussir ce nouveau défi.

Le challenge est d’autant plus motivant que l’organisation de ces élections «ne convient pas à la horde qui tente par tous les moyens d’entraver ce processus électoral». Ahmed Gaïd Salah rassure que l’armée a la maîtrise effective sur le terrain et «le déploiement total et étudié des différentes forces de sécurité sur tout le territoire national». Cette détermination des services de sécurité et de l’armée est à même de permettre aux citoyens de s’acquitter de leur devoir électoral dans des conditions empreintes de sécurité et de sérénité.