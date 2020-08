Face aux développements des crises aussi bien en Libye qu'au Mali, l'Algérie n'attendra pas le pire pour réagir. Le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a pris toutes les mesures pour protéger ses frontières, en dressant un dispositif sécuritaire conséquent. L'armée est mise en ordre de bataille. Des mesures qui s'adaptent à toutes les situations et la conjoncture actuelle.

Dans son plan, l'armée a pris des précautions pour empêcher d'éventuelles infiltrations d'éléments armés, notamment avec l'arrivée de centaines de mercenaires de l'organisation criminelle Daesh.

Des sources très au fait de la situation ont confié que les tribus du désert ont proposé leur aide aux autorités dans la défense du pays. Pour nos sources, il s'agit d'actes citoyens responsables, car l'importance de la stabilité régionale pour l'Algérie, n'est pas que sécuritaire, elle est aussi économique, commerciale et humaine. D'où d'ailleurs, l'insistance de l'Algérie d'aller vers une résolution pacifique des conflits en Libye et au Mali. L'Algérie ne manquera pas dans ce contexte de multiplier ses activités diplomatiques dans ce sens.

C'est dans ce cadre qu'intervient le déplacement du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum au Mali. Interpellée par son environnement immédiat, l'Algérie est donc directement concernée, cependant la sécurité de son territoire est primordiale. À ce sujet, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Changriha a réitéré la mobilisation des forces militaires pour sécuriser nos frontières. «Pour faire face à toute situation d'urgence en protégeant la sécurité de l'Algérie, sa souveraineté nationale, ainsi que son intégrité territoriale et la cohésion de son peuple, nous recommandent, en permanence, une quête sans répit des facteurs de force permettant(...)». Le chef d'état-major de l'ANP s'est voulu rassurant sur ce point car un tel objectif prévoit, à ne pas en douter, la disponibilité permanente des forces armées à agir en conséquence des menaces éventuelles qui pourraient mettre le pays en danger.

C'est pour cette raison que le général de corps d'armée ne manquera pas d'ajouter que «toutes nos frontières terrestres, nos eaux territoriales et notre espace aérien sont entre les bonnes mains des hommes de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale». Ces hommes, rassure Changriha, « veillent à les défendre à la lumière de la politique judicieuse et constante adoptée par l'Algérie».

Une politique qui, faut-il le rappeler, s'articule sur le principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'autrui, et ayant pour objectif de porter assistance aux Etats frères et amis.

Le chef d'état-major de l'ANP a certainement fait allusion aux pays qui vivent dans des situations de crise politico-sécuritaire comme la Libye et le Mali. Il notera à ce sujet qu'il s'agit d'«un soutien à travers lequel notre pays oeuvre à faire prévaloir les fondements de la sécurité, de la paix et de la stabilité politique et sociale au niveau des pays voisins que nous considérons comme notre profondeur stratégique qui doit être préservée».

Voilà ce qui confirme la position de l'Algérie concernant les conflits dans les pays qui l'entourent, à trouver des solutions pacifiques loin des armes et sans aucune ingérence. «Devant cette réalité tangible, il est de votre devoir, dans cette zone, de redoubler de vigilance, d'élever votre sens du devoir, d'assimiler les véritables enjeux de la réussite des missions qui vous sont assignées et d'oeuvrer à acquérir les bonnes pratiques de la maîtrise combative et opérationnelle» a ajouté le général de corps d'armée Saïd Changriha.