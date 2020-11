Le ministère de la Défense nationale a rendu public son bilan allant du 28 octobre au 3 novembre dans lequel il expose des résultats probants suite aux multiples interventions de ses unités de l'ANP et la Gendarmerie nationale à travers le territoire national. Le MDN souligne:

«Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période du 28 octobre au 3 novembre 2020, de multiples opérations aux résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national.»

La même source rapporte dans son communiqué qu'«un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté un élément de soutien aux groupes terroristes à Oum El Bouaghi, tandis que deux bombes artisanales ont été découvertes et détruites à Guelma». Rappelons que dans le cadre de la lutte antiterroriste, les forces de l'ANP avaient réussi un coup de maître en procédant à l'arrestation, le 27 octobre dernier à Tlemcen au niveau du commandement de la 2e Région militaire, d'un terroriste. Il s'agit selon le MDN de Mustapha Derrar. «Cette opération a été menée suite à une surveillance permanente dudit criminel depuis son entrée via les frontières nationales jusqu'à la collecte des renseignements relatifs à ses mouvements suspects.» Les investigations des services de sécurité menées avec précision et bien ciblées ont abouti à l'arrestation de ce criminel. Le sinistre terroriste, a-t-on souligné « avait rallié les groupes terroristes en 2012». On précise également qu'il a été libéré au début du mois d'octobre dernier au Mali. Sa libération pour rappel entre dans le cadre des négociations entre les groupes terroristes et la France pour délivrer une ressortissante française, journaliste de son état, avec deux autres otages. Le MDN ajoute dans son communiqué justement que «les négociations menées par des parties étrangères ayant abouti à conclure un accord, via lequel plus de 200 terroristes ont été libérés et une rançon conséquente a été versée aux groupes terroristes contre la libération de trois otages européens».

Le MDN ne manquera pas de commenter à ce propos:

«Ces pratiques inadmissibles et contraires aux résolutions de l'Organisation des Nations unies incriminant le versement de rançons aux groupes terroristes, entravant les efforts de lutte contre le terrorisme et le tarissement de ses sources de financement».

Pour revenir au bilan, le MDN indique que «dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, les gardes-frontières, les gardes-côtes et les services des douanes, huit narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, des quantités de kif traité s'élevant à 755,57 kilogrammes. Par ailleurs, des détachements de l'ANP, ajoute le MDN «ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 65 individus et saisi 10 véhicules, 15 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, 368 sacs de mélange de pierres et d'or brut et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illégal, ainsi que 2 137 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande».