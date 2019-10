Le général de corps d’armée est revenu, hier, dans son discours, sur le projet de loi portant statut général des personnels militaires, adopté dimanche dernier, en Conseil des ministres.

Expliquant les nouvelles dispositions décidées envers cette catégorie, le général a indiqué que la restriction du droit des militaires à la retraite à exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à une fonction élective publique, qu’après une période de cinq années, est justifiée par plusieurs motifs « entre autres, le fait que l’exercice d’une activité politique partisane ou la candidature à une fonction élective publique requiert nécessairement la tenue de déclarations et de débats qui peuvent mener à l’infraction du devoir de retenue et de réserve tel que stipulé par la loi, ainsi que de l’obligation de préserver les secrets dont le candidat a pris connaissance dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution de ses activités au sein de l’institution militaire».

Pour Ahmed Gaïd Salah, une telle loi va empêcher toute atteinte à l’honneur et au respect des institutions de l’Etat ainsi qu’à l’image de marque de l’institution militaire. De plus, il y a un souci de conformité des lois. Le militaire admis à la retraite, est placé, pour une durée fixée à cinq années, en réserve ce qui le met à la disposition de l’ANP qui peut le rappeler à tout moment, conformément aux dispositions légales. Ainsi, la situation du militaire réserviste de l’ANP demeure, pendant toute la durée de cette condition juridique, «contraire à toute activité politique partisane ou candidature à une fonction publique élective».

Pour rappel, deux projets de lois portant statuts des officiers de réserve et des personnels militaires ont été adoptés en 2016. En vertu de ces deux statuts, le militaire mis à la réserve est depuis «interdit de tout acte, déclaration ou comportement susceptibles de compromettre l’image des institutions et des autorités publiques». Les nouvelles dispositions relatives aux officiers de réserve stipulent aussi que «le militaire actif sur le point de cesser définitivement le service dans les rangs de l’armée et mis à la réserve exerce ses droits et libertés consacrés par les lois de la République, mais reste assujetti à l’obligation de discrétion et de réserve». A bien voir donc, le nouveau texte qui sera présenté dans les prochains jours au Parlement vient compléter le texte de 2016 et délimiter la période à laquelle le militaire retraité est assujetti à l’obligation de discrétion et de réserve.

Ce dernier étant mis à la disposition de l’ANP pendant 5 ans après la cessation de toute activité, devra attendre la même période pour aspirer exercer une activité politique. Pour le commandement de l’Armée, l’enrichissement continuel du statut du militaire constitue un fondement juridique dans la construction de l’édifice de l’institution militaire.