Dans l'entretien qu'il a accordé à l'APS, le chercheur en Histoire, Gilles Manceron, a accusé des éléments dans le commandement de l'armée française d'être à l'origine du refus de l'ouverture des archives aux historiens algériens et français. Ces forces invoquent, dit-il, le secret-défense sur des archives, pourtant légalement consultables. L'historien français, qui affirme n'être pas seul à engager une bataille avec de nombreux collègues, historiens, archivistes et juristes, pour arracher un accord d'ouverture desdites archives, note que ces militaires font tout pour empêcher la libre communication des archives, bien que la loi leur interdise pareille pratique. Ces forces prétextent «un processus complexe de déclassification, document par document, par les institutions qui les ont émis, c'est-à-dire le plus souvent, l'armée». Gilles Manceron joint, en fait, sa voix à celles de beaucoup d'autres historiens qui expriment une plainte légitime contre une sorte d'omerta imposée par la France officielle depuis plus d'une cinquantaine d'années. Mais il faut aussi souligner que l'homme pointe un doigt accusateur à l'endroit de l'institution militaire française. «Encore aujourd'hui, il y a dans l'armée française des forces qui s'opposent à la reconnaissance et à la vérité sur cette page de notre passé. C'est de là que vient le blocage», accuse-t-il, tout en donnant la nette impression de savoir ce qu'il dit sur le dossier.

Cette révélation, même s'il la partage avec l'ensemble des chercheurs en Histoire, n'est pas moins assourdissante lorsqu'elle est destinée au grand public. L'historien français ne désespère pas moins de forcer la «digue» qui s'oppose à l'éclatement de la vérité dans le dossier du colonialisme français en Algérie. Et pour cause, il affirme qu'«il existe d'autres forces dans la société française qui demandent la reconnaissance et la vérité sur cette page de notre histoire». C'est avec ces forces sincères que la bataille finira par tourner à l'avantage de la vérité. Ces «forces l'emporteront tôt ou tard. J'espère bientôt». Un optimisme, mais aussi une conviction, que le dénouement est proche. Et pour cause, l'historien affirme qu'il existe une réelle convergence en France, comme en Algérie, quant à la volonté de voir l'Histoire commune, enfin révélée au grand jour. «La demande de connaissance et de vérité sur la lutte d'Indépendance nationale, qui se manifeste actuellement dans la société algérienne, va dans le même sens que ce combat d'une partie de la société française», a-t-il conclu. Il y a dans ce discours un ton qui tranche avec les vagues allusions que servent les médias français, lorsqu'il est question de la colonisation française en Algérie. La précision quasi «chirurgicale» de l'historien dans la définition de la partie réfractaire à l'ouverture des archives de cette période de l'Histoire de France, est donc appuyée par une référence aux sociétés, aux peuples français et algérien. Il y a dans l'affirmation de l'historien français une forme de conviction que le problème n'a rien à voir avec ce que penserait un Français ou un Algérien de ce que révèleraient les archives. Le vrai problème est ailleurs. Les archives une fois rendues publiques discréditeront totalement une faune de politiciens qui se servent de la France et des Français pour assouvir un besoin néocolonial. En d'autres termes, ils rêvent de coloniser, de nouveau l'Algérie et ont besoin, pour ce faire, d'avoir l'opinion française de leur côté. La révélation de Gilles Manceron confirme l'inquiétude qu'il dit nourrir.