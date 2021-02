L'Algérie n'a aucun soldat en opération à l'extérieur du territoire national. Le ministère de la Défense nationale qui a répondu, dans un communiqué, aux fake news colportées sur une supposée participation de l'ANP aux missions de la force G5 Sahel, qualifie justement la faune qui diffuse la rumeur d'ignare et accuse la meute d'être «à la solde des services du Makhzen marocain et sionistes». Prononcé par une institution de la République, le propos est lourd de sens et met en perspective la menace réelle qui pèse sur l'Algérie.

La guerre de quatrième génération, identifiée par les spécialistes peut parfaitement s'appliquer à ce cas de figure, puisque la fausse information a bénéficié d'un très puissant relais dans les réseaux sociaux. L'allégation faisant état de la participation de l'ANP dans le G5 Sahel n'a pas connu le «traitement» habituel d'une quelconque rumeur balancée dans le cyberespace. Elle a fait l'objet d'un «conditionnement» spécial, mobilisant des dizaines de pages et de comptes, dont la paternité marocaine et sioniste ne fait pas de doute. Cette tentative d'instrumentalisation de l'opinion algérienne à des fins de déstabilisation n'est pas une première pour Rabat qui ne rate aucune occasion pour agir contre l'Algérie.

Narco-royaume, terrain de jeu immoral des puissants de la planète, le Maroc ajoute «une étoile à son palmarès», en s'associant à l'entité sioniste pour lui permettre d'accomplir son rêve de destruction du seul pays qui résiste à l'hégémonisme d'Israël.

Propagée comme une traînée de poudre, l'intox était prioritairement destinée à saper le moral des Algériens, attenter à la confiance entre l'armée et le citoyen et faire accroire à ce dernier que l'ANP agit dans l'irrespect de la Constitution et des lois de la République. Il faut savoir que des dizaines de comptes et de pages Facebook marocains sont totalement dédiés à distiller de fausses informations sur l'Algérie. Ce sont justement ces pages qui ont «pris en charge» l'intox de l'ANP et du G5 Sahel.

La réaction du ministère de la Défense nationale, est on ne peut plus claire, à savoir que l'Armée nationale populaire «n'a jamais été, et ne sera jamais soumise dans ses actions qu'à l'autorité de Monsieur le président de la République». En d'autres termes, il n'existe pas une armée de mercenaires en Algérie.

Les éléments de l'ANP ne guerroient pas pour l'argent ou pour satisfaire une quelconque ambition impérialiste.

L'engagement qu'ils prennent est pour l'honneur et la sécurité de leur pays. Et le commandement de l'ANP ne saurait prendre une quelconque décision en dehors de ce que lui autorise la Constitution et les lois de la République. L'ANP a toujours agi conformément «à ses missions constitutionnelles explicites et aux lois de la République, dans la défense de la souveraineté, de l'intégrité et de la Sécurité nationales». C'est entendu. Si la défense du territoire ou le maintien de la paix sous l'égide d'organisation internationales appelle les soldats et officiers de l'ANP à traverser la frontière, ils le feront sur la base «de la décision du peuple algérien, conformément aux dispositions de la Constitution de la République».

Cette mise au point est également un appel aux Algériens de demeurer vigilants et «conscients des conspirations et des complots qui se trament contre l'Algérie». Sachant que lesdits complots sont «désormais connus de tous», le ministère de la Défense nationale conseille les Algériens à faire très attention «aux fake-news colportées qui visent désespérément à nuire à la stabilité de la nation». Cet attentat a été désamorcé, mais la guerre est encore longue et l'ennemi maroco-sioniste travaille sûrement à construire des scénarios faux, mais paraissant très vraisemblables pour semer le doute dans les esprits des Algériens.