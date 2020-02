Dans un nouveau bilan établi par le ministère de la Défense nationale, il est souligné que suite à «l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a appréhendé, le 16 février à Batna, commandement de la 5e Région militaire, deux éléments de soutien aux groupes terroristes.

Un résultat qui intervient après que l'ANP a pu mettre en échec l'enrôlement de trois recrues par les groupes terroristes qui comptaient rejoindre le Sahel. L'opération, avait précisé le MDN, a eu lieu à Tlemcen commandement de la 2e Région militaire.

En novembre dernier de l'année 2019, un détachement de l'Armée nationale populaire avait arrêté, dans deux opérations distinctes, dans le même contexte, dans la wilaya de Relizane, huit individus qui projetaient de rejoindre des groupes terroristes sévissant au Sahel.

Toujours dans le cadre de leur exercice, souligne encore le MDN, l'ANP a, «dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives du narcotrafic dans notre pays, saisi, à Béni Ounif, wilaya de Béchar, une grande quantité de kif traité s'élevant à 540 kilogrammes, tandis qu'un autre détachement a intercepté, en coordination avec les services des douanes algériennes à Tlemcen, un narcotrafiquant et saisi 280 kilogrammes de la même substance, dissimulés à bord d'un véhicule touristique».

La même source ajoute que dans ce même cadre «des garde-côtes ont saisi, à Chlef, 30 kilogrammes de kif traité, alors qu'un détachement combiné de l'ANP a arrêté, à Constantine quatre narcotrafiquants en leur possession 700 comprimés psychotropes». Dans ses interventions quotidiennes l'Armée nationale populaire a pu également «intercepter, à Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset,

19 individus et saisi quatre groupes électrogènes et cinq marteaux piqueurs». Par ailleurs, «des garde-côtes ont déjoué, à Oran, Mostaganem, Chlef et Annaba, des tentatives d'émigration clandestine de 112 individus à bord d'embarcations de construction artisanale. De même, 36 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlemcen».

Ces bilans, à ne pas en douter, sont régulièrement enregistrés par l'ANP présente sur tous les fronts et agit sans répit pour maintenir la stabilité et la sécurité du pays et préserver l'intégrité territoriale.