Les voix en faveur d’une présidentielle dans les meilleurs délais s’élèvent de plus en plus. L’unanimité autour de cette option se dessine. L’Armée nationale populaire qui demeure un de ses fervents défenseurs revient à la charge, joint à nouveau la sienne, insiste sur l’organisation de cet événement majeur qui mettrait fin à l’imbroglio politique qui a découlé de la démission de l’ex-président de la République. Elle constituerait un tremplin incontestable pour faire basculer l’Algérie vers une IIème République, l’édification d’un Etat moderne, juste et démocratique que revendique le peuple algérien depuis le début des marches populaires, pacifiques et historiques du 22 février. La recommandation fait son petit bonhomme de chemin depuis le discours prononcé le 3 juillet par le chef de l’Etat à l’occasion du 57ème anniversaire de l’indépendance.

Abdelkader Bensalah avait appelé à un dialogue inclusif qui doit être piloté par des personnalités nationales crédibles, qui doit aboutir à l’organisation d’une élection présidentielle à laquelle ne prendront part ni l’Etat ni ses institutions dont l’armée. Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, qui lui a exprimé son soutien, a salué «l’approche raisonnable et sensée contenue dans le dernier message du chef de l’Etat, concernant l’effort à consentir afin de sortir le pays de sa crise actuelle».

«Autant que nous encourageons et soutenons son contenu, nous considérons sa démarche comme une des étapes importantes à franchir sur la voie de la résolution appropriée de cette crise politique que traverse le pays», a-t-il souligné tout en précisant la mission sacrée dévolue à l’institution qu’il dirige. Quelle est-elle ? «Tous les efforts qu’a consentis l’institution militaire jusque-là, sont des efforts qui respectent essentiellement l’intérêt suprême de la patrie», a indiqué le général de corps d’armée. Un intérêt suprême que doivent honorer les enfants du pays qui sont appelés à afficher leur détermination «afin de préparer de manière effective et sérieuse la tenue de la prochaine élection présidentielle, dans les plus brefs délais, à travers l’adoption de la voie du dialogue national serein et constructif auquel ont fait appel les bonnes initiatives avec leurs contenus réalistes et raisonnables», a estimé Ahmed Gaïd Salah. Faisait-il allusion à la dernière conférence qui a réuni les Forces de changement le 6 juillet dernier à Aïn Benian ? On ne le saura pas. Il faut reconnaître cependant, que ce qui en a émané ne s’écarte pas trop des grandes lignes dessinées par le chef de l’Etat, notamment en ce qui concerne l’organisation d’une présidentielle dans des délais raisonnables. Le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire a aussi clarifié sa position et assuré encore une fois qu’il maintenait «des positions constantes et sincères envers la Patrie et le Peuple depuis le début de la crise, en passant par toutes ses phases jusqu’à ce jour», a déclaré, hier, le vice-ministre de la Défense qui a présidé, au Cercle national de l’Armée à Béni-Messous, la huitième édition de la cérémonie de remise du prix de l’Armée nationale populaire pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique. «Cette constance dans l’opinion et dans la position émane de la constance du principe national qu’adopte l’institution militaire et qui vise fondamentalement à prendre en considération les revendications du peuple et ses aspirations légitimes, lors du processus consistant à trouver les solutions constitutionnelles à cette crise politique», a souligné Ahmed Gaïd Salah , vice-ministre de la Défense, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire.