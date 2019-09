C’est plus qu’une mise au point ou une clarification. Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, a levé toutes les équivoques quant au rôle de l’armée dans la gestion de la crise actuelle réaffirmant, encore une fois, que l’institution militaire n’a absolument aucune ambition politique.

L’ANP assure «qu’aucune ambition politique n’anime son Commandement, exceptée celle de servir l’Algérie et son peuple», a déclaré hier, le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP). Aussi, la seule ambition claire et précise de l’armée est de faire sortir le pays de cette crise politique ainsi que de protéger et d’assurer le bon fonctionnement de ses institutions. «Nous soulignons, une fois encore, que nous sommes déterminés à faire sortir notre pays de cette crise, quels que soient les efforts et les sacrifices à consentir», a ajouté le chef d’état-major lors de son allocution diffusée depuis le Secteur opérationnel sud de Tindouf, diffusée à l’ensemble des unités de la Région via visioconférence.

Dans les circonstances actuelles que traverse le pays, l’armée ne fait que s’acquitter de «ses immenses et nobles responsabilités», conformément aux missions qui lui sont constitutionnellement assignées. Il n’est pas question de sortir de ce cadre au risque de se faire cataloguer d’armée de coups d’Etat.

Ses intentions étant ainsi clairement exprimées, Ahmed Gaïd Salah prend l’opinion publique à témoin tout en rappelant que durant les sept mois de manifestations pacifiques, le peuple n’a trouvé à ses côtés que l’institution militaire pour l’accompagner dans sa démarche.

Dans cette tâche, l’armée s’expose évidemment aux coups de ses détracteurs mais pour cela, elle se prémunit d’une digue infranchissable : l’ordre constitutionnel et républicain. «C’est là un engagement solennel auquel je ne renoncerai jamais, par respect à la Constitution et aux lois républicaines, à l’instar de ce serment que j’ai pris devant les chouhada de la glorieuse Révolution de Libération, ces braves qui ont suivi la voie juste et sont tombés en martyrs pour elle», a tranché en mai dernier le chef d’état-major dans son discours prononcé à Ouargla.

L’armée est incontestablement la seule institution organisée capable d’éviter au pays de sombrer dans le chaos, de décourager toute tentative d’ingérence extérieure et de jouer le rôle d’accompagnateur pour la mise en place d’un système politique légitime et démocratique par une élection présidentielle crédible. Pour le vice-ministre de la Défense nationale la crédibilité de cette position «s’est confirmée avec l’installation de l’Autorité nationale indépendante des élections, qui a entamé d’ores et déjà la préparation effective de cette échéance».