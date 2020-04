Lors d’une émission de télévision diffusée sur les chaînes publiques sous le titre « Oua akadna el azma », le directeur général de la santé militaire de l’ANP, le docteur Abdelkader Bendjelloul a souligné que « le Covid-19 ne se développe avec la même cadence en Algérie comparé à d’autres pays », où le virus se répand à une vitesse vertigineuse comme en Europe et aux USA. « La situation dans le pays ne risque pas de passer à un autre stade », a ajouté le docteur estimant que « le contexte actuel connaîtra une certaine stabilité », néanmoins a- t-il averti « ceci n’est pas une raison pour céder la place à la négligence, mais bien au contraire on doit se préparer au pire, même si cela ne doit pas arriver ».

Lors de cette émission, l’orateur a dressé un tableau sur les préparatifs entrepris par l’ANP pour faire face à ce phénomène planétaire qui menace l’humanité.

Il rassure que même des civils si la situation oblige, seront admis dans des hôpitaux militaires, tout en insistant sur la prévention. Le docteur Abdelkader Bendjelloul a été également très rigoureux quand il a parlé des moyens déployés par l’Armée aussi bien pour prendre en charge les éléments de l’ANP, que pour assister la santé publique si celle-ci éprouve le besoin et la demande. à ce propos, il a été très clair et rassurant en usant d’un lexique très probant soulignant que l’ANP sera aux côtés de son peuple sans aucun doute. Celle-ci, soit l’ANP, ne lésinera sur aucun effort au profit des citoyens. Dans cette émission, le général parlera des gros moyens technologiques des hôpitaux de campagne, mais aussi des moyens de pointe mobilisés au niveau des hôpitaux militaires au niveau d’Oran et Constantine dont l’installation de caméras thermiques, mais aussi de couloirs permettant de faire des consultations sur place s’agissant du personnel militaire.