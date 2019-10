Dans une allocution d'orientation transmise à toutes les Unités, Ecoles et Etablissements du département Transmissions, Systèmes d'Information et Guerre Electronique, Gaïd Salah a saisi cette occasion, qui intervient quelques jours avant la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Glorieuses Révolution du 1er novembre1954 pour rappeler que l'ANP poursuivait son parcours national clairvoyant et continuait à récolter les fruits de efforts soutenus sur plus d'un plan et dans tous les domaines du métier, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) à l'occasion de la visite effectuée par Gaïd Salah dans les établissements relevant de ce département. Auparavant, Gaïd Salah -qui était accompagné du général-major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région militaire et du Général-major Abdelkader Lachkhem, chef de Département des Transmissions, Systèmes d'Information et Guerre Electronique- avait assisté à un exposé sur les différentes missions de cette unité sensible et vitale avant d'inaugurer le Centre national des transmissions de l'ANP et d'inspecter les différentes structures de ce centre qui comprend des laboratoires, des salles de maitrise des différents systèmes de télécommunication ainsi que des salles techniques et de formation où il a reçu des explications exhaustives.