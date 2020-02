Dans une tentative désespérée, un kamikaze, alors à bord d’un véhicule piégé tout-terrain, a essayé de commettre l’irréparable en ciblant une caserne de l’Armée nationale populaire dans la petite localité de Timiaouine à Bordj Badji Mokhtar, une zone frontalière avec le Mali. Néanmoins, la vigilance d’un brave soldat «chargé du contrôle de l’accès est parvenu à mettre en échec la tentative d’entrée en force du véhicule suspect. Cependant, le kamikaze a fait exploser son véhicule, causant le décès du militaire en faction», avait confirmé, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Le martyr Brahim Ben Adda, originaire de la wilaya de Relizane, a sacrifié sa vie pour sauver celle de ses frères. Un acte de bravoure dont se souviendront les Algériens pour longtemps. Le lâche attentat avorté est, selon des sources, très bien informées, l’œuvre de l’Etat islamique. Le général-major Saïd Changriha, chef d’état-major de l’ANP par intérim s’était déplacé, lors de sa visite le 5 février dernier à la 6ème Région militaire à Tamanrasset au niveau de cette zone et n’avait manqué d’exiger plus d’efforts pour faire face aux infiltrations des terroristes, de migrants clandestins et de trafiquants. Il s’est rendu à ce point frontalier pour s’enquérir des mesures prises pour la sécurisation des frontières. Sur les lieux et en homme averti, il a exhorté les personnels qui y sont positionnés « à fournir davantage d’efforts et faire preuve d’un haut degré de vigilance, afin de faire avorter toute tentative d’infiltration de terroristes.Cela dit, nos sources confient que les mesures de sécurité viennent d’être revues et il est impératif désormais de changer de stratégie avec le placement d’un nouveau dispositif, d’abord de prévention, ensuite de défense. Les points de passage ont été ainsi soumis à un nouveau plan avec une présence plus fréquente de surveillance, aussi bien aérienne que terrestre. L’effectif devrait être revu à la hausse selon toujours nos sources. Le chef d’état-major suivra personnellement le nouveau plan d’action, rassurent ces derniers. D’ailleurs, il avait aussitôt réagi à cette opération en adressant ses sincères condoléances à la famille et aux proches du chahid, saluant la grande vigilance dont ont fait preuve les éléments du détachement qui ont pu déjouer l’attentat par la sentinelle. L’organisation terroriste appelée Etat islamique a réussi sous la protection de certains pays du Golfe, mais aussi la Turquie à rejoindre le Sahel. Ce qui se passe au-delà de nos frontières reste préoccupant et menace nos frontières d’où les exigences du chef d’état-major à maintenir le degré de vigilance très haut et à fournir plus d’efforts. On parle ainsi de milliers de terroristes de Daesh qui ont été transférés dans cette région, d’ailleurs instable malgré l’ingérence de la France militairement, sous prétexte de combattre le terrorisme, néanmoins ces militaires français ne cessent d’encaisser des pertes sur tous les plans et la situation n’a fait qu’empirer depuis leur arrivée dans ce secteur contrôlé par les contrebandiers et sert de couloir au passage des narcotrafiquants et à l’évidence aux groupes terroristes qui agissent de concert. Raison pour laquelle nos sources confient que le renforcement concernera sans faute toute la bande frontalière avec les pays voisins.

Le président Tebboune présente ses condoléances à la famille du soldat chahid

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses condoléances à l’Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du soldat chahid victime de l’attaque qui a ciblé un détachement de l’ANP dans la zone frontalière de Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar, commise par un kamikaze à bord d’un véhicule piégé. « Suite à la mort héroïque du fils des vaillants Ben Adda Brahim, tombé en martyr à nos frontières avec le Mali lors de l’attaque criminelle de Bordj Badji Mokhtar, je tiens à exprimer ma tristesse et à présenter mes condoléances à l’Armée nationale populaire (ANP) et à sa famille », a tweeté le président Tebboune .