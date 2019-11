Au vu de la situation que vit notre pays, marquée par des manifestations en interne, ainsi que des dangers au niveau régional, et ce, à la veille de la plus importante échéance électorale, le volet sécuritaire est plus que jamais d’actualité. Interpellée aussi bien par la classe politique que par la société civile, l’institution militaire a apporté des garanties. « Nous sommes tous, peuple et armée, conscients des défis, des contradictions et des menaces qui pèsent sur le monde d’aujourd’hui, visant à nuire aux fondements de l’Etat national ; cette conscience nous a amenés à concevoir une stratégie sécuritaire solide, dont l’efficacité est reconnue par l’ennemi avant l’ami. »

C’est ce qui ressort, en effet, du discours d’Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, en présidant les travaux du colloque portant sur «le rôle et la place de l’Armée dans la société». Un colloque organisé jeudi dernier, dans le cadre des festivités commémorant le 65ème anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er-Novembre.

Gaïd Salah a, ainsi, mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties en vue d’assurer cette sécurité « en cette période actuelle où des milieux tendancieux tentent de priver la société des capacités de ses forces armées et de leur contribution, aux côtés des autres institutions, dans l’édification et le développement de l’Etat algérien indépendant et souverain ». Revenant sur certains slogans, il a souligné qu’il « est clair que l’enjeu aujourd’hui est d’essayer de faire sortir l’Algérie de l’environnement naturel qui a cerné son parcours de développement, afin de compromettre son avenir et ses constantes, et tenter d’exploiter la conjoncture actuelle pour détruire les fondements de l’Etat national, à travers le slogan Etat civil et non militaire, par lequel on essaye d’induire en erreur l’opinion publique nationale ». L’Armée nationale populaire, « attachée à ses missions et consciente de la sensibilité de la situation et de la gravité des défis et enjeux actuels, œuvre à la sauvegarde de la sécurité et de la stabilité de l’Etat et à la protection de la souveraineté et de l’unité nationales dans le cadre de la légalité constitutionnelle, quelles que soient les circonstances ».

Evoquant le processus de changement, le premier responsable de l’ANP a fait savoir que celle-ci a « accompagné le peuple algérien dans ses aspirations pour la concrétisation de son choix de réaliser le projet national escompté. Ce projet national auquel le peuple aspire, sera mis en œuvre par le président élu par la volonté populaire, lors de l’échéance électorale fixée au 12 décembre prochain ». A propos de cette échéance, le chef-d’état major a déclaré : « Nous réitérons, une fois encore, que l’Armée nationale populaire accompagnera le processus électoral dans toutes ses phases et s’engage à réunir toutes les conditions de réussite des prochaines élections présidentielles, notamment sur le plan sécuritaire. » Il a réaffirmé, par ailleurs, « l’accompagnement de l’Autorité nationale indépendante des élections dans l’accomplissement de ses missions ».