Le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP a, lors du troisième jour de sa visite à la 3e Région militaire, rassuré que les élections présidentielles prévues au mois de décembre prochain seront parfaitement sécurisées, tout en mettant en garde ceux qui tenteraient tant bien que mal d’entraver le cours de ces échéances.

Le vice-ministre de la Défense à également expliqué l’objectif de ses discours pour dire : « L’objectif majeur de la teneur des discours que je veille à adresser à partir des différentes Régions militaires, aux fidèles enfants de ma Patrie, à travers tout le territoire national, est de les accompagner et de les renseigner, sur la base de données, sur les actualités de la situation et sur les événements qui se produisent dans leur pays, de les informer des défis auxquels notre pays fait face, et des efforts que l’Armée nationale populaire fournit, aux côtés de tous les fidèles enfants de notre patrie, pour la sécurisation du présent de l’Algérie et de son avenir, et pour la stabilité du pays et sa prospérité, comme je veille toujours à ce que chaque discours soit en adéquation avec la circonstance et la situation que traverse le pays. » Il confirme au passage que les préparatifs sont devenus désormais une réalité.

Concernant justement ces élections, le vice-ministre de la Défense a tenu à rassurer qu’elles seront hautement sécurisées, il promet que « le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire prendra, dans les meilleurs délais, toutes les mesures nécessaires qui permettront aux citoyens d’exercer leur droit électoral dans un climat de sérénité et de quiétude, et dans les meilleures conditions sécuritaires. » Il précise dans ce même contexte : « C’est dans cette optique précisément que se manifestent notre attachement à la voie constitutionnelle, notre engagement au respect total des lois républicaines, et notre ligne de conduite dont nous ne dévierons jamais, quelles que soient les circonstances, car il s’agit de la seule voie sûre vers la concrétisation des grandes aspirations escomptées, dont dépend l’avenir du pays.»

Dans cette partie de son intervention, le général de corps d’armée a mis en garde ceux qui veulent se présenter comme de prétendus opposants et entravent le cours des élections pour leur signifier : «Cette voie nationaliste qui ne convient pas à la horde qui tente par tous les moyens d’entraver ce processus électoral, demeure la clé de voûte pour résoudre la crise que traverse notre pays. » Il avertit fermement et d’un ton sec : « Tous ceux qui se mettront en travers de cette solution constitutionnelle et de la revendication populaire, ou qui œuvrent à faire obstacle à ce processus national vital, sous quelque forme que ce soit, trouveront une sanction juste et rigoureuse, voire dissuasive, conformément à la loi, car il n’y a pas de place pour les manigances quand il s’agit de l’intérêt suprême du pays. » Pour le vice-ministre de la Défense : « L’attachement de l’Armée nationale populaire à atteindre ces aspirations légitimes, est un attachement digne et engagé, qui nous est dicté par les prérogatives constitutionnelles explicites qui incombent à nos Forces armées. » D’où l’importance que nous « accordons au soutien de toutes les institutions de l’Etat et à leur accompagnement, ainsi qu’à la mise à disposition de toute forme d’appui à l’Autorité nationale indépendante des élections», explique encore le général de corps d’armée qui a réitéré le serment de l’Armée nationale populaire de réunir toutes les conditions idoines pour la tenue des élections présidentielles, en soulignant : «Nous avons fait le serment devant le peuple algérien, de réunir toutes les conditions idoines pour la tenue des élections présidentielles (…) le déploiement total et étudié des différentes forces de sécurité sur tout le territoire national, à même de sécuriser entièrement les élections présidentielles, pour être un fruit mûr et honorable, à même de prendre en charge la concrétisation de la revendication populaire insistante à travers l’élection d’un président de la République qui jouit d’un fort soutien populaire, lui permettant de s’acquitter de ses grandes responsabilités constitutionnelles. » Pour le chef d’état-major de l’ANP la date du 12 décembre est un tournant décisif qui va remettre le pays sur les rails et, à ne pas en douter, sa sécurisation est une responsabilité.

A ce propos, il affirme : « Il s’agit d’une responsabilité d’extrême importance, en parfaite adéquation avec les aspirations légitimes du peuple algérien, qui sera sans nul doute à la hauteur de la grandeur de l’Algérie et de son histoire nationale riche de hauts faits et de gloires.» Cela bien entendu, se déroulera dans les conditions strictes de la Constitution comme il l’a toujours souligné.