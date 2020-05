Mobilisée sur tous les fronts, l'ANP maintient la pression sur les résidus du terrorisme.

L'opération déclenchée, il y a plus d'une semaine à Aïn Defla, renseigne sur la détermination des forces de sécurité à vouloir en finir avec la bête immonde.

Dans un communiqué adressé à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne: «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la continuité de l'opération de ratissage et de fouille dans la commune de Zeddine, wilaya de Aïn Defla, où un terroriste a été abattu le 12 mai, un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, un autre terroriste». Lors de cette même opération, l'ANP a saisi «un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, trois chargeurs de munitions, une grenade et un téléphone portable». Il y a 4 jours et lors de cette même opération, un détachement de l'Armée nationale populaire avait abattu un terroriste et saisi un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov avec crosse pliante, une paire de jumelles, une quantité de munitions et trois téléphones portables.

Le MDN avait précisé qu'il s'agit d'un terroriste activement recherché qui répond au nom de Serbah Ahmed alias Abou El-Abbès, né en 1973 dans la commune de Béni Bouateb, wilaya de Chlef.

Le MDN ajoute à son sujet que c'est un criminel qui avait rallié les groupes terroristes en 1997, et était le responsable du groupe terroriste activant dans l'Ouarsenis entre les wilayas de Chlef, Aïn Defla, Tissemsilt et Médéa. En précisant que cette opération est toujours en cours et que celle ci «vient renforcer la dynamique des résultats positifs réalisés par les unités de l'Armée nationale populaire, et dénote de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers le pays, pour faire face à toute tentative visant à déstabiliser le pays».

Pour rappel, l'Armée nationale populaire avait, au courant du mois passé, par le biais du ministère de la Défense nationale, rendu public depuis 15 jours, son bilan mensuel dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Le bilan fait état de la neutralisation de quatre terroristes dont trois qui ont été abattus, alors que cinq éléments de soutien ont été arrêtés suite à des investigations basées sur le renseignement. Dans leur mission, les forces de l'Armée nationale populaire ont également pu récupérer plusieurs armes dont quatre Kalachnikov, un RPK, 15 fusils de chasse, 4 PA et d'autres armes.

à cela s'ajoutent neuf chargeurs, 103 balles de différents calibres en plus d'une bombe. Dans le même cadre, l'ANP a détruit 17 bombes de fabrication artisanale et 22 abris pour terroristes. Mais le plus important dans ce bilan, c'est la quantité énorme de TNT découverte.

Le MDN fait état dans son communiqué de pas moins de 54 kg.