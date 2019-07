Nouvelle méthode dans la lutte contre le terrorisme. Des drones fabriqués en Algérie ont été actionnés, il y a quelques jours, par l’Armée contre des cibles terroristes. Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), ces drones de type El-Jazaïr-55 ont exécuté, durant la dernière semaine de ce mois, des vols diurnes et nocturnes de reconnaissance pour la destruction d’objectifs de groupes terroristes.

Le MDN souligne « qu’avec un haut professionnalisme et précision, la mission a été débutée par une reconnaissance aérienne, à travers laquelle les équipages au sol des aéronefs ont pu obtenir des données instantanées permettant de localiser les cibles visées, avant que les drones n’entament ensuite, des vols pour la destruction desdites cibles». Cette opération, couronnée par un franc succès, selon la même source, a été menée en utilisant les techniques et les systèmes de navigation de drones adaptés aux conditions nocturnes et diurnes en direction des cibles visées. A travers ces opérations exécutées dans de bonnes conditions, «les équipages au sol ont fait preuve d’une grande maîtrise dans l’exécution de ce genre de missions», a souligné le ministère de la Défense nationale. De même, les drones ont montré leur efficience opérationnelle et au combat lors de l’exécution de ce genre d’opérations et dans la destruction des cibles avec efficacité et précision.

Le MDN note par ailleurs, que cette opération est toujours en cours. Incontestablement, l’entrée en action des drones dans la lutte contre le terrorisme sera d’un très grand apport, notamment pour les troupes stationnées aux frontières sud du pays qui s’étalent sur des milliers de kilomètres. C’est un gain de temps et efficacité et c’est un moyen de dissuasion pour les reflux terroristes venant du sol libyen et du Sahel pourchassés par les forces internationales.

Depuis l’entrée en fabrication des drones en Algérie, en 2018, testés avec succès à Hassi Bahbah, dans la wilaya de Djelfa, l’armée a acquis un expérience certaine dans l’utilisation de cet outil de pointe. En effet ce n’est pas la première fois que l’ANP use de drones pour attaquer des cibles terroristes. En avril dernier, plusieurs caches terroristes ont été détruites

Selon Menadefense, un site d’information militaire, l’ANP s’est lancée dans la fabrication locale de drones 100% algériens depuis 2016. Le même site indique que les appareils El-Jazair 55 sont une amélioration d’un drone conçu à l’origine par l’opérateur ukrainien Kharkhov Aggregate Design Bureau.

A la différence de ce dernier, les ingénieurs de l’ANP ont procédé «au changement du train d’atterrissage, à un allègement de la structure et à une modification du système d’armes et du type d’armement», détaille le même site d’information .