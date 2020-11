Avec la conversion du premier hôtel militaire en un hôpital temporaire dédié spécialement à la prise en charge des malades du Covid-19, l'armée signe son entrée de plain-pied dans la lutte contre la pandémie. C'est pour faire face à l'importante hausse des contaminations que l'ANP a été appelée à la rescousse. Il faut dire qu'avec un millier de cas testés positifs quotidiennement depuis une dizaine de jours, le système sanitaire est mis à rude épreuve. Surtout si on rappelle que le bilan des contaminations journalières, annoncé officiellement, se base uniquement sur le nombre de PCR réalisées. La situation se dégrade jour après jour et la saturation pointe déjà à l'horizon. L'Algérie qui fait face, à l'instar des pays du monde entier, au coronavirus depuis plus de 10 mois, n'a pas lésiné sur les moyens pour gérer la crise, mais après un premier succès face à la première vague de la pandémie, elle se retrouve dans une situation peu confortable pour ne pas dire critique depuis la levée du confinement. La rentrée sociale, l'ouverture des écoles et le retour à un quotidien presque normal a eu des conséquences des plus dramatiques sur la santé du citoyen. Ce qui a fini par décider les autorités à recourir aux moyens de l'ANP, réservés depuis le déclenchement de la pandémie, pour une situation «exceptionnelle». C'est d'ailleurs ce qu'avait déclaré, en avril dernier, le chef de l'Etat. Le président Tebboune avait expliqué, à l'époque, que «la situation est sous contrôle, car nous disposons des moyens permettant de faire face à la pandémie, même en phase 5, d'autant que les capacités de l'Armée nationale populaire (ANP) n'ont pas encore été utilisées», affirmant que «si la situation sanitaire le justifiait, l'armée pourrait être mise à contribution en soutien à la lutte contre le coronavirus».

Il semble bien qu'aujourd'hui la situation sanitaire justifie cet appel à l'aide lancé à l'armée qui, il faut peut-être le rappeler, s'est préparée, dès l'apparition de la maladie, à toute éventualité. En mars dernier d'ailleurs, le chef d'état-major, Saïd Chanegriha, avait inspecté les différents équipements modernes et moyens médicaux de l'armée, comme l'hôpital de campagne, qui est capable de soigner un nombre important de patients. Il avait assuré que l'ANP s'est préparée «pour une intervention à tout moment.» La conversion de l'hôtel militaire en un hôpital temporaire n'est pas la première action menée par l'ANP dans le cadre de la lutte contre le coronavirus puisque cette dernière a aussi participé à l'acheminement des équipements et produits médicaux, depuis la Chine. Elle a aussi consacré une partie de son potentiel industriel, pour produire quelque 30 000 masques de protection médicale par jour afin de répondre aux besoins de ses troupes et alléger la tension sur ce produit. Ces actions menées par l'ANP confirment à nouveau son engagement envers la patrie et le peuple. Une armée qui a déjà montré son dévouement et sa disponibilité lors des séismes de Chlef et Boumerdès, durant les inondations de Bab El Oued ou encore face à la neige qui, durant plusieurs saisons hivernales, isolait des villages entiers du reste du monde. Aujourd'hui, l'ANP met ses moyens pour lutter contre le Covid-19 jusqu'à l'arrivée du vaccin. Et à ce propos, il y a lieu de préciser que l'Algérie est dans une démarche «très prudentielle» s'agissant de l'acquisition du vaccin anti-coronavirus, comme l'a affirmé encore une fois, le ministre de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid. «L'acquisition du vaccin anti-coronavirus prendra le temps qu'il faudra et ce, au même titre que les autres pays. Il y a des pays qui avancent des dates avant d'en donner d'autres. Nous sommes dans une démarche très prudentielle face à la multitude des vaccins annoncés», a-t-il expliqué, lors de son passage à la chaîne Canal Algérie de la Télévision nationale. Tout en assurant s'appuyer sur «les compétences nationales» pour décider du vaccin à commander, l'hôte de l'émission Santé MAG a réitéré l'engagement des pouvoirs publics à «faire le choix du meilleur vaccin pour la population», sur les plans du «coût, de la qualité et du risque». «Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un quelconque doute», a-t-il insisté, avant d'écarter toute considération de prix pouvant empêcher l'achat du produit en question. Et de noter qu' «à ce jour, il n'existe pas de vaccination de masse, hormis dans certains pays ayant expérimenté la phase 3 en recourant à des volontaires», précisant enfin «attendre» le mois prochain, durant lequel est annoncée, par certains pays, la mise sur le marché d'un vaccin destiné à mettre fin à cette pandémie mondiale.