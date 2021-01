L'avant-projet de loi organique portant mode électoral ne suscite guère l'enthousiasme des partis auxquels une copie de la mouture avait été remise pour débat et enrichissement. Un avant-projet devant redessiner le paysage politique national, à travers les prochaines élections législatives et locales. À l'instar de la société civile, toujours aphone, certains partis politiques, pourtant, destinataires de la mouture, tels que le FFS, le RCD et le PT, laissent croire que l'urgence se situe dans d'au-tres préoccupations. Rejetant les élections législatives et locales prévues après la révision de la loi électorale, le FFS, par la voix de son premier secrétaire national, Youcef Aouchiche, estime que «les élections ne sont pas une priorité pour le parti» qui milite pour un «changement radical et pacifique du système politique» tout en préconisant «un dialogue national inclusif». Une vision partagée par la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, qui considère «prioritaire» la question socio-économique. « La Loi électorale n'a pas été discutée au sein de nos instances», a affirmé Louisa Hanoune qui dénonce les critères d'«âge» de «diplôme» et de «financement» préconisés par la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique des élections présidée par Ahmed Laraba. Des critères «incompatibles», selon Louisa Hanoune, avec les lois algériennes en vigueur, notamment l'article 56 de la Constitution qui stipule que «tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible». Pour le RCD, «ce nouveau Code électoral sera semblable aux autres lois». En revanche, d'autres formations, notamment le parti FLN, le RND, le MSP, Jil Jadid, ont consacré des séances de travail pour bien étudier le texte de loi fixant les modalités électorales, les missions de l'Anie et les règles de contrôle et de financement des campagnes électorales et référendaires, dont l'interdiction pour tout candidat de recevoir des dons en espèces ou en nature d'un Etat étranger. Dans ce cadre, le FLN milite pour l'abrogation du principe du seuil des 4% des voix obtenues lors des dernières législatives, comme condition pour une participation des partis politiques aux futures législatives, appelant à «donner la chance à tous les partis politiques». Ce principe, réaffirmé dans le projet du gouvernement, est très contesté par les petits partis politiques qui souhaitent la suppression pure et simple de cette condition et la remise à zéro des compteurs pour permettre une large participation aux prochaines législatives. L'autre argument des partis, opposés à ce principe, est que les dernières élections législatives de 2017 ne pouvaient servir de référence, étant donné qu'elles étaient marquées par une fraude massive en faveur des candidats de l'ex-majorité. Apparemment, la demande de «suppression de la condition requise des 4% des suffrages» semble être la pomme de discorde entre les partis, puisque le MSP (Mouvement de la société pour la paix) de Abderrazak Makri, n'en fait pas une fixation. Tout en réservant un accueil favorable à la mouture du projet de loi électorale, le MSP considère que «ce texte comporte d'importants nouveaux amendements, notamment concernant le changement du mode de scrutin, qui pourrait favoriser une large participation des électeurs et permettre des possibilités de compétition entre candidats et aux différentes localités de la circonscription électorale en matière de représentation et de résultats». Néanmoins, cette formation plaide pour «la neutralité de l'administration et le fonctionnement efficace et équitable de l'Autorité nationale indépendante des élections à tous les niveaux du processus électoral, avant, pendant et après les élections». En dépit des divergences, une certaine convergence est à noter au sein des partis. En effet, autant le MSP que Jil Jadid de Sofiane Djilali, approuvent l'article portant sur les listes ouvertes. «Le plus important dans ce document de loi est le changement apporté aux modalités électorales, notamment la liste ouverte qui met fin au phénomène de l'achat des têtes de liste par des personnes riches, mais qui n'ont aucune notoriété politique», note Soufiane Djilali. Reste à savoir si ces critiques seront prises en considération par la commission Laraba lors de l'élaboration finale du projet de loi.