Les services de la sûreté de Relizane ont arrêté hier l’auteur présumé de l’assassinat du «raki» Abou Muslim Belahmar. Les services de la sûreté de wilaya ont arrêté le suspect, âgé de 36 ans et résidant à Relizane. Les policiers ont retrouvé chez le suspect l’arme blanche utilisée lors du crime, ont précisé des sources sécuritaires, ajoutant que l’enquête est toujours en cours. Le «raki», Abou Muslim a été tué à son domicile situé à Haï Benallou, au centre-ville de Relizane, dans la nuit du samedi à dimanche, par un inconnu qui l’a mortellement blessé, avec une arme blanche, au niveau du cœur et d’autres parties de son corps. La victime, âgée de 52 ans, a succombé à ses blessures. Sa dépouille mortelle a été déposée au service de médecine légale de l’EPH Mohamed-Boudiaf du chef-lieu de wilaya. Les services de la sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet assassinat. Abou Muslim Belahmar était connu dans les milieux populaires. Ses multiples interventions dans les médias autour de sujets sociaux suscitaient la controverse, notamment à propos de son activité de «rokia». Des centaines de ses proches et amis du défunt venus de plusieurs régions du pays ont assisté, dimanche, à son inhumation au cimetière Sidi Abdelkader du centre-ville de Relizane.