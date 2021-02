Le tribunal de Dar El Beïda, à Alger, a condamné, jeudi, à la peine capitale, Malek Hamzaoui, principal accusé dans l'assassinat du ressortissant et alpiniste français Hervé Gourdel, en septembre 2014. Les six autres accusés poursuivis dans cette affaire, pour non-dénonciation de crime et hébergement, sans autorisation, du touriste français ont été acquittés. Le parquet avait, auparavant, requis la même peine contre le principal accusé et 3 ans de prison ferme et 100 000 DA d'amende ont été, par ailleurs, requis à l'encontre de six autres accusés. Le principal accusé est poursuivi pour rapt, torture et homicide volontaire avec préméditation, et association à un groupe terroriste. La victime, Hervé Gourdel, âgée de 55 ans, qui s'était rendu dans le massif montagneux du Djurdjura pour y effectuer de l'alpinisme, avait été enlevé le 21 septembre 2014, de nuit, près du village d'Aït Ouabane dans la commune d'Akbil, par le groupe dénommé Jound Al-Khilafa (les soldats du califat). Il se trouvait à bord d'une voiture, en compagnie d'amis algériens qui ont été libérés par les ravisseurs. Trois jours plus tard, Hervé Gourdel avait été décapité. Sa dépouille mortelle avait été retrouvée et rapatriée en France, en janvier 2015.Le groupe terroriste dit Jound Al-Khilafa en avait revendiqué, l'acte en «représailles contre l'engagement de la France aux côtés des Etats-Unis dans les frappes contre le groupe terroriste Etat islamique (EI) en Irak».Le ratissage des forces de l'ANP, mené dans la zone d'enlèvement a permis de mettre hors d'état de nuire trois des terroristes impliqués dans l'assassinat du touriste français.

Il s'agit de Laâredj Ayoub, éliminé le 9 octobre 2014, Ahmed Belhout, tué le14 novembre et de Abdelmalek Gouri, abattu le22 décembre de la même année dans la région d'Isser, dans la wilaya de Boumerdès. A la tête de ce groupe terroriste, Abdelmalek Gouri avait revendiqué être l'auteur du rapt et de la décapitation de Gourdel.