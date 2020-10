Les «Asepistes» ont clos, hier, le premier événement présentiel de l'Association qui s'est tenu depuis la rentrée sociale et la levée partielle des mesures de confinement.

L'Association scientifique des étudiants en pharmacie de l'université d'Alger (Asepa) a organisé cette rencontre de trois jours (8, 11 et 13 octobre) dénommée «Octobre rose» sur trois sites. À l'annexe DZ -Centre Zemzem de Sidi Yahia-, au Centre commercial de Ben Aknoun et celui de Bab Ezzouar.

À cette occasion, l'Asepa a décidé de mettre en lumière certaines maladies, le cancer du sein, du col et l'endométriose «majoritairement féminines» bien qu'elles n'aient d'incidences que rarement sur les hommes, soit par exemple «1% concernant le cancer du sein».

Le cancer du col étant une maladie due à des lésions «précancéreuses» et l'endométriose une maladie chronique récidivante qui touche 1% des femmes en âge de procréer et 40% des femmes se plaignant de douleurs au bas ventre. Méconnue du grand public et des professionnels de la santé, cette maladie peut être asymptomatique, causer des douleurs gynécologiques et entraîner une infertilité. Différents ateliers se sont tenus à cette occasion pour un octobre tout en couleurs dédié aux femmes.

Ayant adopté une stratégie virtuelle pendant le confinement, l'Asepa propose à ses abonnés, sur Facebook et Instagram, un large choix de publications, des vidéos-témoignages, des articles scientifiques ou encore une chronique originale sous forme de dessins animés pour mieux se familiariser avec la maladie et ses symptômes ainsi que «stories myths and fcats» pour se protéger et protéger celles que nous aimons.