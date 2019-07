La première Association nationale des présidents et élus des assemblées locales a été créée, hier à Alger, dans le but de former des représentants du peuple pour un meilleur «rendement» de leurs missions et la consécration de l’intérêt général, en transmettant la voix du peuple à l’ensemble des parties responsables de la prise de décisions, a indiqué le président élu de cette association. Le président en exercice de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) d’Alger, Abdelkarim Bennour a été plébiscité, à la majorité, président de cette première Association nationale lors de l’assemblée constitutive qui s’est tenue à Dély Ibrahim en présence de représentants de 18 wilayas des quatre coins du pays.

Parmi les objectifs fondamentaux de l’association, «servir le citoyen et l’intérêt général au 1er degré et ressouder les rangs des élus locaux afin de prendre en charge leurs préoccupations et faire montre d’un meilleur rendement envers les citoyens et la patrie», a indiqué M. Bennour dans une déclaration à l’APS.