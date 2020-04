L’opération d’auto-confinement des villages se poursuit dans la wilaya de Tizi Ouzou à un rythme effréné. Il a tendance à se généraliser au rythme où vont les choses. En effet, des centaines de villages sont actuellement « isolés » du reste du monde volontairement et ce, dans le but d’arrêter l’escalade du coronavirus avant que ce dernier ne se généralise de manière incontournable. Les comités de village, appuyés par tous les habitants, sont à pied d’œuvre pour mener à bien cette opération qui gagnerait à être méditée puisqu’elle semble donner des résultats probants. Ainsi, depuis que les villages de la wilaya ont commencé à s’auto-confiner, le nombre de personnes contaminées au coronavirus a commencé à péricliter dans la région. Et ce, contrairement aux tout premiers jours de l’arrivée de la pandémie dans la wilaya. La semaine écoulée a été celle qui a enregistré le plus faible nombre de personnes contaminées, constate-t-on. Et le dispositif mis en place par les comités de village pour empêcher tout accès et toute sortie est pour beaucoup dans cette situation qui pousse à l’optimisme. Des points de contrôle sont ainsi érigés au niveau de tous les accès des villages en question pour limiter au maximum les mouvements des automobilistes. En outre, les comités de villages sont également sur le pied de guerre afin de faire respecter la mesure de confinement des citoyens dans les domiciles. Rien que pendant ces trois derniers jours, des dizaines d’autres villages de la même wilaya ont emboîté le pas aux premiers initiateurs de ce dispositif à l’instar de : Ait Meslayen dans la commune d’Akbil, Tirmitine dans la commune de Boghni, Tafsa Boumad (Agouni Gueghrane), Iguersafen (Idjeur), El Kelâa (Tigzirt), Cheurfa (Tizi Ntleta), Timgnounine (Ait Mahmoud) et la liste est encore très longue. Cette mobilisation des comités de villages s’ajoute à l’immense élan de solidarité enregistré depuis plusieurs jours à commencer par la série de dons effectués par plusieurs particuliers en faveur des établissements hospitaliers, mais aussi des familles vulnérables.