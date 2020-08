Béjaïa regorge de sites historiques et naturels faisant d'elle un pôle touristique par excellence. Loin du bruit des vagues et du brouhaha des cités urbaines, des lieux féeriques sont disponibles pour accueillir des visiteurs. Depuis quelques années, le plaisir des randonnées pédestres est devenu le sport favori des groupes qui se forment un peu partout à travers la wilaya. Fortement médiatisé à travers les réseaux sociaux par les participants eux-mêmes, de nom-breux lieux se sont faits connaître et donnent l'envie de s'y rendre. La forêt d'Akfadou est de ceux-là. Elle attire de plus en plus de visiteurs. Elle est devenue ces derniers temps la nouvelle destination des vacanciers, l'impératif d'éviter la contamination, très risquée en milieu urbain, les difficultés financières et la canicule ont sans doute contribué au choix de ce site montagneux abritant une faune et une flore des plus diversifiées. Chaque après-midi, des centaines de voitures prennent la direction de la montagne. Ils viennent de partout à la recherche de fraîcheur, de quiétude et de détente. À Tibane, le lac Aguelmim yikker reçoit des centaines de familles chaque jour. Le flux est tel que le mouvement associatif de la commune en partenariat avec l'APC ont été contraints d'intervenir pour le nettoyage de ce site laissé pour compte. Disposant d'une salle de sport, un stade de proximité et un manège pour enfants réalisé par la commune, ce site a vu passer une certaine incivilité, qui s'est soldée par une dégradation de son environnement.

L'équipe actuelle aux commandes de l'APC, qui ne compte pas baisser les bras, affiche une volonté de continuer sur sa lancée. Outre le nettoyage des lieux, il est question de réaliser un stade en gazon synthétique.

Le vice-président que nous avons trouvé sur les lieux nous a précisé qu'«une fiche technique d'un montant d'un milliard de centimes a été déposée pour l'aménagement du lac, des dossiers d'investissement ont été aussi présentés et nous espérons que l'administration nous faciliterait la tâche pour concrétiser ces projets qui seront sans doute d'un apport considérable pour les ressources de la commune»

Au lac Aguelmim yizzem du côté de Chemini, un territoire frontalier avec la commune d'Akfadou, aucune infrastructure n'existe. Par contre du côté d'Akfadou un complexe d'écotourisme est en cours de construction. Encourager le tourisme de montagne, c'est créer un vecteur économique du développement local car il génère des ressources créatrices d'emplois et de richesse pour la commune. «Mais cela doit se faire dans le cadre d'un développement équilibré et un environnement préservé», nous indique un citoyen du village Imaghdassen.

Le développement de l'activité touristique au niveau de ces espaces pourrait être une ressource considérable, notamment dans la création des postes d'emploi, les communes sus-citées partagent pratiquement un même territoire, d'ou la nécessité d'engager une réflexion, voire une étude pour un projet commun et complémentaire, estiment beaucoup d'autres visiteurs. Tifra, l'autre commune voisine, qui dispose d'une station thermale, peut être également associée, à un grand projet intercommunal. C'est dans ce sens que les responsables communaux doivent orienter leurs réflexions. Bien gouverner, c'est prévoir et lorsque les potentialités sont conjuguées au futur le résultat ne peut qu'être réel et surtout rapide. Mais auparavant, il faudra arriver à se débarrasser de l'esprit tribal et villageois, qui impacte déjà d'autres projets d'utilité publique, à l'image du centre d'enfouissement technique et bien d'autres aspects de la vie commune.