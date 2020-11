Le coronavirus a de fortes répercussions sur le portefeuille des Algériens. La crise sanitaire a été accompagnée d'une crise économique et sociale. Beaucoup ont vu leurs entrées d'argent se réduire considérablement alors que certains n'ont presque pas travaillé depuis plus de 8 mois. La situation est critique! Mais comme un malheur n'arrive jamais seul, le Covid-19 a apporté de nouvelles dépenses pour les foyers. Il s'agit de besoins «vitaux» pour les citoyens et leurs proches. À l'image des masques de protection et autres produits désinfectants! De gros «trous» dans les budgets déjà bien «éprouvés».

«On n'arrive plus à s'en sortir. Un seul masque coûte en moyenne 50 dinars, imaginez une famille composée de cinq personnes. Cela fait 250 dinars/jour juste pour les bavettes», déplore un chef de famille. «Si on respecte le protocole sanitaire à la lettre, il faut au moins 500 dinars/jour par foyer», fait-il remarquer non sans dénoncer le «business» de la peur qui se fait sur le dos des citoyens. Il faut dire que la vente des accessoires de protection contre le Covid-19 est à la mode. Les vendeurs de saison, comme ceux des produits pyrotechniques au Mawlid et de la «zlabia» pendant le Ramadhan, en ont fait leurs nouveaux commerces. On a même vu des bavettes se vendre par terre sur les trottoirs comme on vend des chaussettes à l'entrée des gares et arrêts de bus! Une situation «rocambolesque» qui ne s'est, toutefois, pas répercuté positivement sur les prix de ce matériel «anti-corona». Bien au contraire, ils font encore l'objet de spéculation avec des coûts qui restent élevés, malgré leur disponibilité. Si au début de la pandémie, il était normal qu'un masque coûte plus de 50 dinars, avec les moyens mis en place par les autorités pour stabiliser le marché il ne devrait pas dépasser les 20 dinars. Et encore, les spécialistes et associations de protection des consommateurs plaident pour un masque à 15 dinars l'unité, avec un plafonnement des prix pour les différentes catégories. Les pays les plus libéralistes du monde comme les USA et la France l'ont fait. Alors, pourquoi pas nous? Une normalisation des prix qui doit également toucher les examens pour détecter le coronavirus, à l'image des tests et des scanners. Avec cette seconde vague de la pandémie, ils sont de plus en plus à se diriger vers les laboratoires d'analyses et les centres d'imagerie, privés pour se faire dépister. Une dépense en plus, mais nécessaire, qui vient achever encore plus les finances des ménages. Mais ont-ils le choix? Les hôpitaux sont de plus en plus débordés et les tests dans les établissements publics se font rares. De plus, il est impossible que le secteur public réponde à lui seul à toute la demande nationale. Les privés sont là pour apporter une complémentarité dans cette guerre pas comme les autres. Mais cela ne doit pas se faire en «déplumant» les citoyens. Or, une catégorie de ces cliniques privées n'hésite pas à appliquer des prix que beaucoup qualifient «d'indécents», surtout qu'ils diffèrent d'un établissement à un autre. Cela va du simple ou double comme pour le scanner thoracique que certains centres font payer 7 000 dinars alors que ça va dans d'autres centres jusqu'à 14 000 dinars! De même pour les tests de dépistage, particulièrement la sérologie qui est pratiquement disponible dans tous les laboratoires d'analyses médicales. Les prix vont de 1 500 dinars à 4 000 dinars! Que justifie cette différence de prix? Au mois d'aout dernier, le professeur en immunologie, Kamel Djenouhat, chef de service du laboratoire central de l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Rouïba, avait appelé un plafonnement de ces tests. «Les tarifs des tests sérologiques de détection du virus appliqués par les laboratoires du secteur privé variant entre 1 500 et 4 000 DA. Ils sont très élevés par rapport au revenu moyen du simple citoyen, et au regard des prix oscillant entre 600 et 900 DA des réactifs utilisés et qui sont produits localement», avait expliqué cet éminent spécialiste. Son appel est resté jusque-là lettre morte! L'Association pour la protection et l'orientation du consommateur et son environnement, «Apoce», a pris le relais en lançant une campagne pour la «stabilisation et le plafonnement» de ces moyens de dépistages afin qu'ils soient en adéquation avec le pouvoir d'achat des Algériens. Ils réclament la mise en place d'un organisme pour le fonctionnement et de l'organisation des laboratoires d'analyses médicaux privés qui sont plus que nécessaires, particulièrement dans la situation actuelle. Des voix s'élèvent même pour demander que ces tests, quand ils sont justifiés, soient remboursés par la sécurité sociale avec bien évidemment un tarif de référence. Il est temps de mettre fin à ce grand «souk». C'est l'autre guerre du Covid-19...