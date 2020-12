Face à l'accroissement des risques majeurs et des catastrophes naturelles, le général de corps d'armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a appelé à adopter des méthodes et procédés scientifiques modernes à même de permettre l'élaboration d'études prospectives et la mise en place de mécanismes visant à renforcer la coopération entre les différentes institutions concernées par la gestion des catastrophes. Intervenant à l'ouverture des travaux du Séminaire national intitulé «La prévention et la gestion des risques majeurs: pour un renforcement de la coopération civilo-militaire», organisé, hier, au Cercle national de l'armée, le général de corps d'armée a souligné que l'organisation de ce séminaire se veut «une occasion pour mettre en lumière les différents aspects des risques majeurs et des catastrophes naturelles» ainsi que «leurs impacts négatifs et désastreux, mettant en péril l'existence des êtres humains, leurs modes de vie, l'écosystème» d'autant, a-t-il précisé que «nous assistions, dernièrement, à un accroissement inédit des catastrophes à travers le monde, aussi bien en nombre qu'en intensité, ce qui constitue un véritable obstacle au développement durable». en somme, il appelle à l'élaboration d'un plan de résilience afin d'identifier les points faibles à travers tout le territoire et éviter ainsi les catastrophes soudaines. Pour le chef d'état-major de l'ANP, l'accroissement de ces catastrophes et leur effet sur les personnes et les biens, en sus des enseignements tirés des catastrophes précédentes «nous interpellent tous, aujourd'hui, afin d'adopter impérativement des méthodes et des précédés scientifiques modernes». Des méthodes à même de permettre d'effectuer des études prospectives sur la base desquelles seront mis en place des mécanismes visant à «renforcer la coopération entre les institutions concernées par la gestion des catastrophes» notamment s'agissant de «l'actualisation continue des plans d'intervention en cas de catastrophes, en coordination avec les intervenants dans le Plan d'organisation des secours ‘'Orsec'', la responsabilité étant partagée par tous».

Dans ce contexte, le général de corps d'armée a souligné le rôle prépondérant que devra jouer l'ANP, au vu de sa riche expérience, dans la gestion des catastrophes naturelles, ce qui fait d'elle «le noyau dur autour duquel s'organise tout le dispositif de protection de la vie humaine en Algérie» indique Saïd Chanegriha, qui a rappelé, à ce sujet, la participation efficace de l'armée lors des tremblements de terre ayant touché les villes de Chlef en 1980 et Boumerdès en 2003, ainsi que lors des inondations de Bab El Oued à Alger en 2001.

En effet, l'ANP a contribué, durant les 50 dernières années, aux opérations de secours et de sauvetage lors des différentes catastrophes naturelles qu'a connues l'Algérie en mobilisant tous ses moyens humains et matériels. Outre son rôle de défenseur de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, l'ANP est souvent sollicitée lors des catastrophes naturelles en vue de venir en aide aux victimes, protéger les biens et préserver la sûreté publique. «De telles positions honorables ne sont pas étrangères aux valeurs de notre ANP, digne héritière de l'Armée de Libération nationale (ALN), qui était et restera toujours aux côtés de notre vaillant peuple, glorifiant le lien Armée-Nation et répondant, comme à son accoutumée, à l'appel du devoir national, à travers la mobilisation de toutes ses potentialités humaines et matérielles, et la capitalisation de sa longue et riche expérience» a précisé le général de corps d'armée.