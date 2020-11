La politique ne fait plus rêver, la démocratie est un idéal irréalisable et l'urne bégaie au point de ne plus savoir formuler clairement ses messages. Les résultats du dernier référendum sur la Constitution, appellent à des décryptages qui vont au-delà d'un simple échec électoral ou de la défaillance d'un parti politique. En tout cas, c'est tant mieux si des partis comme le FLN et le RND, qui ont menti comme des arracheurs de dents pendant plusieurs décennies, pâtissent de cette épreuve car l'enjeu les dépasse.

On trouvera toujours des esprits «éclairés», aussi prompts à imputer aux révoltés des urnes des carences citoyennes, culturelles ou même patriotiques qui disqualifient leur colère: ils ne seraient, au fond, que des demeurés manipulés par des démagogues. Mais on a beau détourner le regard pour la minimiser, l'abstention apparaît comme une donnée majeure de ce rendez-vous électoral. C'est un drame politique et une césure profonde entre gouvernants et gouvernés. Au plan politique, l'ancienne classe a été disqualifiée et la nouvelle tarde à se mettre en place. Il en résulte alors ce vide, ce néant, ce trou noir politique menaçant...

Réduite à sa plus simple expression, la mouvance islamiste a totalement perdu la partie même si elle s'agrippe désespérément à d'éventuels retournements de situation. On n'est jamais définitivement mort en politique, surtout quand on a de la patience et les islamistes savent toujours attendre le prochain train.

Les démocrates se seraient donc contentés de cueillir le fruit mûr du discrédit de leur éternel adversaire, le pouvoir. Voilà des vainqueurs par défaut. On ne peut pas espérer mieux. C'est parce qu'une pomme lui est tombée sur la tête, que Isaac Newton a révolutionné les sciences physiques en découvrant la loi de l'attraction universelle. Les forces progressistes algériennes vont-elles se saisir de cette «opportunité» pour faire évoluer leur réflexion stratégique? Sont-elles capables d'enclencher un processus qui va les conduire à infléchir ou corriger leur action de façon à prendre en compte les effets de la nouvelle configuration politique? Il ne faut jurer de rien. En plus de ce drame politique, le référendum constitutionnel nous interpelle également sur un autre chantier tout aussi capital, celui de la confiance.

Trop longtemps dépossédés de leur parole et de leurs choix, les citoyens disent: «Assez!». Tous les épouvantails possibles et imaginables, sécuritaire, économique ou social, ne suffiront plus à rehausser le moral des Algériens que des décennies d'illusionnisme ont profondément déçus. Les dégâts sont immenses. C'est parce qu'on a trop menti au peuple qu'il va falloir des années de reconstruction pour rétablir les ponts de la confiance... très vaste et compliqué chantier.

Il reste que les motifs d'inquiétude pour ces 60 jours qui restent de l'année 2020 ne sont pas absurdes.

Le pays se trouve dans un tourbillon d'événements et de conjectures qui suscitent une rêverie mêlée d'inquiétude certaine pour ces derniers mois de l'an 2020. Crise économique induite par une terrible chute des pris du baril, principale ressource du pays en devises, crise politique marquée par une quasi-absence de partis, crise sanitaire due à une pandémie mondiale de Covid-19, crise sécuritaire aux frontières où des puissances étrangères se livrent une guerre par procuration, notamment en Libye et enfin les convulsions géostratégiques pouvant impacter directement l'Algérie.

Il y a urgence d'une relance économique pour maintenir la cohésion sociale. Mais alors, une paix durable est-elle possible dans un pays en proie à un chômage de masse, au désespoir?

La société a besoin de vraies soupapes par l'ouverture des canaux de dialogue libres et transparents. C'est la seule démarche qui est viable pour restaurer la confiance entre les citoyens et leur Etat. Il y a trop de dégâts et de décombres. Les plus pessimistes diront que c'est sur ces décombres que va se reconstruire la nouvelle République ou pousseront des fleurs... avec des épines.