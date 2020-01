La présidence de la République a fait encore un autre pas dans sa nouvelle démarche qui consiste à développer une relation transparente avec la presse et l’ensemble des médias.

C’est le cas avec la commission des experts chargés de la révision de la Constitution et la formulation des sept axes sur lesquels ladite commission présidée par le professeur de droit international, Ahmed Laraba, s’attelle à les peaufiner.

Il faut se rappeler que le président Abdelmadjid Tebboune a souligné à propos de la révision : «Elle est nécessaire, car seule une révision profonde de la Constitution est à même de permettre la rénovation des modes de gouvernance à tous les niveaux de responsabilité et particulièrement au niveau des plus hautes institutions de la République. Dans ce cadre, je me suis engagé clairement pour mettre en place une nouvelle Constitution qui prémunira le pays contre toute forme d’autocratie, garantira la séparation des pouvoirs, assurera leur équilibre, confortera la moralisation de la vie publique et protégera les droits et libertés du citoyen », a-t-il précisé.

Les sept axes essentiels qui seront sujet de révision et de formulation sont «le confortement de l’ordre démocratique fondé sur le pluralisme politique et l’alternance au pouvoir, d’assurer une réelle séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs en introduisant davantage de cohérence dans le fonctionnement du pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement, notamment dans sa fonction de contrôle de l’action du gouvernement, d’améliorer les garanties de l’indépendance des magistrats, de renforcer et de garantir l’exercice effectif des droits des citoyens et de réhabiliter les institutions de contrôle et de consultation».

Dans cette perspective qui a trait à la préparation et la rédaction de l’avant-projet de la nouvelle Constitution révisée et reformulée dans le cadre des sept axes proposés par le président Tebboune, la commission de Ahmed Laraba a commencé déjà ses plénières en débattant des révisions qui ont touché les axes concernés dans le cadre des sept équipes pour enrichissement et de réformulation.

Les plénières se déroulent dans une transparence des plus saillantes en présence, pour la première fois, de la presse qui a assisté au déroulement des travaux de la commission des experts chargés de la révision de la Constitution.

A côté des sept axes traités et abordés, la commission des experts vient d’ajouter un autre axe celui de «l’enrichissement de l’avant-projet de la révision de la constitution une fois remis au président de la République», a précisé Mohamed Laâkeb, chargé de mission auprès de la présidence de la République. Donc, il s’agit d’une approche qui consiste à «assouplir la relation avec la presse et pour permettre aux citoyens d’être informés de l’évolution sur le dossier en rapport avec la commission des experts qui prépare l’avant-projet de la révision de la Constitution», a martelé Mohamed Laâkeb.

C’est aussi un engagement qui a été exprimé par le président de la République «d’honorer sa promesse d’aller vite dans la mise en place d’un avant-projet dans son temps. C’est-à-dire en deux mois plus un mois de débat avant qu’il passe au Parlement pour bénéficier d’une large consultation téléviser et après il sera entériné par la voie référendaire», a souligné le chargé de mission auprès de la Présidence, Mohamed Laâkeb.

Le débat dont va bénéficier l’avant-projet de la révision constitutionnelle sera renforcé par l’esprit de la consultation la plus large et par écrit via des contributions émanant de la classe politique à travers ses partis, la société civile et les syndicats et le mouvement citoyen dans son ensemble.

Le 2 mars sera le jour de la remise définitive de l’avant-projet de la révision constitutionnelle au président de la République. Mais cela pourrait être aussi une occasion pour enrichir encore l’avant-projet de la Constitution et sa mouture.

En tout cas, la rencontre autour de la révision constitutionnelle était une initiative très louable. C’est une expérience première dans le genre avec la presse où le débat s’est déroulé dans la transparence la plus totale.