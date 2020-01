La chancelière allemande a adressé une invitation au Président Tebboune pour effectuer une visite officielle en Allemagne. De même qu’elle a adressé, officiellement, une invitation à l’Algérie en vue d’assister à la Conférence internationale sur la Libye prévue à Berlin. Cette communication entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et la chancelière allemande, Angela Merkel, vaut son pesant d’or, surtout en ce moment précis où la région d’Afrique du Nord est sous les feux de l’actualité internationale avec la grave crise libyenne. Le communiqué de la présidence de la République rapporte que cet appel téléphonique «a duré près d’une demi-heure». Un temps suffisant pour passer en revue les questions d’intérêt commun. Mais avant, note le communiqué, «Mme Merkel a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République suite à son élection à la magistrature suprême», indique-t-on de même source, ajoutant que «la chancelière allemande a également présenté, suite au décès du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, ses condoléances au président de la République, au peuple algérien ainsi qu’à la famille du défunt». Les deux parties ont, ensuite, « passé en revue le développement des relations bilatérales convenant de leur donner un nouveau souffle dans divers domaines, particulièrement le domaine économique», selon le communiqué, soulignant qu’au «plan extérieur, le président et la chancelière allemande ont procédé à un échange d’analyses sur la situation en Libye et les perspectives d’instauration de la paix dans ce pays frère». Tebboune et Merkel ont noté, à ce titre, «une convergence des vues concernant l’impératif de trouver une solution politique à la crise libyenne, cesser le conflit armé et mettre un terme aux ingérences militaires étrangères ». A ce propos, «Mme Merkel a adressé, officiellement, une invitation à l’Algérie en vue d’assister à la Conférence internationale sur la Libye prévue à Berlin », ajoute le communiqué de la présidence de la République. La chancelière allemande a également adressé une invitation au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour effectuer une visite officielle en Allemagne, a noté la même source, relevant que cette invitation a été acceptée par le président de la République, la date de cette visite devant être arrêtée ultérieurement d’un commun accord. Cet entretien téléphonique intervient après celui du président Tebboune, le 17 décembre dernier, de la part de son homologue français. Dans un appel qui a duré plus d’une heure, Emmanuel Macron a adressé au président algérien, fraîchement élu, ses «chaleureuses félicitations» pour «la confiance que lui a accordée le peuple algérien lors de l’échéance électorale du 12 décembre 2019», indique un communiqué de la présidence de la République.

Lors de l’entretien téléphonique, les deux présidents ont «passé en revue les différents aspects des relations bilatérales entre les deux pays et nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun, convenant de l’importance de prendre les mesures nécessaires, dont la relance des mécanismes bilatéraux idoines pour le renforcement de la concertation politique entre les deux parties», précise la même source.