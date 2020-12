Dans la tempête qui secoue le Maghreb, ces derniers temps, la seule certitude de l'Algérie tient dans la solidité des relations qu'elle entretient avec la Tunisie. Face aux coups de boutoir subis par la région sur ces flancs sud, sud-est et ouest le tandem algéro-tunisien y peut-il quelque chose? Cette question que se posent certains observateurs à la lumière des réactions d'Alger et de Tunis face à la normalisation maroco-israélienne et la reconnaissance par Donald Trump d'une prétendue marocanité du Sahara occidental, est inexistante dans le lexique des présidents des deux pays. Il y a dans le défi qui s'impose aux deux seules nations de la région, qui ne composent pas avec l'entité sioniste et croient au Maghreb des peuples, une obligation de réussir. À ce propos, le coup de téléphone qu'a reçu, ce jeudi, le président Tebboune de la part de son homologue tunisien Kaïs Saïed, le second après sa sortie médiatique de dimanche dernier, est un signal qui ne trompe pas sur l'urgence, ressentie par les deux hommes, de contrecarrer le complot ourdi contre tout le Maghreb. En effet, si en Algérie, la scène politique nationale l'affirme ouvertement, les Tunisiens, dont la stabilité de leur pays est tout aussi menacée par le brasier libyen, n'en pensent pas moins.

Le communiqué de la présidence de la République, qui fait état de cette communication téléphonique et évoque le soulagement exprimé par Kaïs Saïed après le rétablissement du président de la République, ne fait référence à aucun autre sujet abordé par les deux chefs d'Etat, à part d'avoir «convenu de se rencontrer dès le retour du président de la République en Algérie». Mais au vu de la situation qui prévaut dans la région, cette prise de contact constitue, en soi, un signal fort d'une volonté algéro-tunisienne de ne pas se laisser entraîner dans une «combine» catastrophique pour l'avenir du Maghreb. Une «combine» où l'intention de briser l'amitié algéro-tunisienne fait partie du programme. On en a pour preuve les propos d'un ancien ministre tunisien qui s'en est pris à l'Algérie. La réaction rapide et cinglante de Tunis, renseigne, si besoin, sur la vigilance dont font montre les responsables des deux pays pour éviter toute lecture biaisée. «La clarté des relations algéro-tunisiennes ne saurait être entachée par des positions officieuses n'engageant en rien la Tunisie», a souligné mercredi dernier le ministre tunisien des Affaires étrangères. Recevant en audience l'ambassadeur d'Algérie à Tunis, Azouz Baalal, le ministre a exprimé «l'attachement de la Tunisie à la solidité de ces relations, puisées des valeurs de fraternité et de combat commun lors d'épopées historiques écrites en lettres d'or par les enfants de la Tunisie et de l'Algérie, des épopées source de fierté pour les générations à venir».

La double réponse tunisienne à la tentative de semer le trouble entre Alger et Tunis renvoie aussi à une impérieuse nécessité de coopération sur le dossier libyen, mais également à un véritable travail dans le sens d'une intégration économique mutuellement bénéfique. L'enjeu n'est pas simplement conjoncturel, il comporte une dimension stratégique. Et l'Algérie l'avait d'ailleurs très bien saisi en 2011, au lendemain de la révolution du Jasmin en Tunisie et plus récemment, en 2019 où des aides financières substantielles avaient été accordées à la Tunisie pour lui éviter un effondrement économique. Avant le «coup de main» algérien, on se souvient tous, au moment où l'Algérie était totalement isolée, durant les années 90, seule la Tunisie gardait ses frontières ouvertes aux Algériens, au risque de voir les actions terroristes s'exporter sur son territoire. Sur ces trois épisodes de l'Histoire commune entre les deux pays, il y a lieu de retenir le sentiment fort que l'un ne saurait se sentir en sécurité, lorsque l'autre risque l'effondrement. Certains observateurs ne misent pas grand-chose sur l'axe Alger-Tunis dans la région, mais il est néanmoins clair que les Algériens et les Tunisiens se battront ensemble pour un Maghreb pacifié et prospère.