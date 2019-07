Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a reçu, jeudi au siège de son département ministériel, le secrétaire d’Etat aux Mines et aux Hydrocarbures de la Guinée équatoriale, et envoyé spécial du président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo, a indiqué un communiqué du ministère. L’émissaire équato-guinéen a remis à M. Boukadoum une invitation officielle adressée au chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, par son homologue équato-guinéen, pour prendre part au 5e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement membres du Forum des pays exportateurs de gaz, prévu à Malabo (Guinée équatoriale) le 29 novembre 2019. Ce forum regroupe 12 pays membres ainsi que sept pays observateurs. L’Algérie est membre fondateur de ce forum.