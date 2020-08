Offrir un service plus adapté et plus innovant aux citoyens, passe par l'adoption de la culture de l'usage quotidien des nouvelles technologies et les services numérisés. Un challenge pas difficile, mais de longue haleine, du moins dans la wilaya de Annaba où le paiement électronique, appelé par la langue de la technologie «l'e-paiement», commence à prendre forme. Pour mieux s'adapter aux besoins et exigences du marché, Algérie poste, bureau de Annaba, vient d'annoncer son intention d'accorder aux commerçants et opérateurs économiques des terminaux de paiement électronique (TPE). Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique de la promotion de l'usage des outils technologiques et l'innovation dans les transactions commerciales et économiques. C'est aussi une manière d'inculquer la culture des gestes technologiques, à travers le paiement électronique moderne.

L'usage des terminaux de paiement électronique par les commerçants et leurs clients, vise outre l'adaptation à l'ère de la mondialisation numérique, également, la facilitation des prestations de vente et d'achat, mais surtout, l'accélération de la cadence de la numérisation de l'économie.

L'entrée en application de cette prestation de service ne pouvait pas mieux intervenir vu le contexte sanitaire prévalant aussi bien à Annaba que dans toutes les wilayas du pays. L'usage par les clients du «e-paiement» par carte magnétique et les commerçants des terminaux de paiement électroniques (TPE), va considérablement limiter la propagation de la pandémie du coronavirus.

À cet effet et pour encourager l'usage du «e- paiement», Algérie poste, bureau de Annaba, a affiché sa contribution d'offrir aux commerçants intéressés, la gratuité de tous les services liés à l'exploitation des terminaux de paiement électronique (TPE). Sont gratuits durant deux mois, l'abonnement, la connexion au réseau, l'installation, la formation sur l'utilisation, la maintenance ainsi que 20 rouleaux de tickets livrés également à titre gracieux et ce après que les commerçants concernés ont rempli les formulaires administratifs obligatoires.

L'acquisition de ce moyen de paiement alternatif qui s'effectuera au niveau de l'unité postale d'Oued Forcha, vise entre autres, à minimiser les risques associés à la manipulation de la fausse monnaie, les écarts de caisses, facilitation des opérations économiques et transactions financières ainsi que les échanges commerciaux.