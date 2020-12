L'eau coule de partout au grand «désarroi» de ces Oranais et ces Oranaises accueillant habituellement les petites trombes soient-elles, avec une grande inquiétude. Pour cause, ils craignent le pire étant donné que les routes et les habitations sont d'autant plus en dégénérescence au point que toutes les hypothèses sont plausibles. Si les autorités locales ont tendance à minimiser les intempéries, la menace est, pour les populations locales, matérielle. Plusieurs événements fâcheux qu'ils ont vécus des années auparavant ont durci leur tempérament ne croyant plus en les déclarations destinées, selon eux, pour la consommation ponctuelle.

La situation à Oran est plus préoccupante puisque, plusieurs dizaines de familles des quartiers populaires encourent de grands risques comme les effondrements et les inondations provoqués, comme à l'accoutumée par les rafales. La population d'Oran a été surprise par la dernière pluie pourtant, tout juste moyenne. Ces petites averses, qui font le bonheur des habitants des villes d'ailleurs, alimentent, paradoxalement, le cauchemar des habitants de la wilaya d'Oran, en particulier ceux du centre-ville. Pour cause, ils vivent avec la peur au ventre d'éventuels d'effondrements, les affaissements de terrain et des infiltrations d'eaux dans leurs habitations, d'autant plus qu'elles ont été suivies par des vents à une vitesse tout aussi moyenne. La nature qui s'est mise en furie, a provoqué beaucoup plus de panique que de mal. En effet, plusieurs rues et ruelles des quartiers populaires comme Derb et Sidi El Houari ont changé de look, en se transformant en lits d'oueds urbains débordant de partout, charriant tout objet se trouvant sur leur chemin, boue et déchets ménagers en attente d'être enlevés par les éboueurs. Un avaloir, situé tout près du théâtre régional Abdelkader-Alloula, refoulait de grandes quantités d'eau de pluie. Celles-ci allaient dans tous les sens. La rue Philippe, située en contrebas de la place d'Armes, a été complètement submergée. Idem pour la rue des Jardins. «Ici à Derb, nous sommes exposés au risque d'être surpris par des écroulements de ces vieilles bâtisses», a affirmé un occupant d'un vieux bâti. «Où sont donc les avaloirs pour lesquels se sont engagés les pouvoirs locaux?» se demande- t-on. Le même constat est relevé dans le boulevard Maâta, ex-Valero. Plus haut, très précisément au niveau du boulevard de Mascara, le même topo est perceptible. Idem au niveau de la placette Gambetta qui a vite fait de se transformer en un grand lac recueillant tous les écoulements venant des rues d'Arcole et de l'avenue Canastel. L'Usto et Saint-Eugène n'étaient pas en reste. Les habitants, dont les demeures sont menacées par les écroulements, n'ont rien trouvé de mieux à faire pour exprimer leur ras-le-bol de ces situations récurrentes que d'appeler les pouvoirs publics à plus d'accélération des opérations de leur relogement. «Les grands développements opérés ces dernières années apporteront beaucoup d'améliorations», semblent vouloir dire les responsables locaux. «Ces améliorations seront constatées de visu à la faveur de la finalisation et la réception des chantiers lancés», a-t-on expliqué. «Cette phrase revient souvent sur les lèvres des responsables locaux, à telle enseigne que l'on nous laisse croire que ‘'cette ville est devenue un grand chantier'', déplore un habitant de Derb. Il n' y a rien de vrai étant donné que le bonheur des chutes de pluie transforme très souvent en événement fâcheux, ces flots assommants qui nous effrayent chaque fois qu'ils sévissent», a-t-on ajouté. Les fortes pluies et les vents sont, à Oran, synonymes de grandes difficultés. El Bahia n'est plus cette belle ville aux couleurs chatoyantes des années 1980. Derrière le Front de mer est dressé un grand front qui abrite toutes sortes de misère. Aujourd'hui, elle est en proie à la régression, au moment même où l'on tente, tant bien que mal, de colmater une plaie aussi béante.