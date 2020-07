Il va sans dire que la coïncidence de la date de l'Aïd El Adha avec celle du prolongement de 15 jours du confinement partiel dans la plus grande partie du pays revêt un contexte particulier et sans précédent lié à la propagation de la pandémie du Coovid-19.

À cet effet, deux organismes prépondérants, en l'occurrence l'Algérienne des eaux (ADE) et l'Office national de l'assainissement (ONA) prennent les devants pour «expliquer, sensibiliser et rassurer» le citoyen-consommateur algérien quant à la continuité de la distribution de l'eau en non-stop et prodiguer des conseils essentiels pour préserver les réseaux d'assainissement en cette période de sacrifice d'animaux.

S'exprimant ainsi, hier, lors d'une conférence de presse tenue au niveau de la station de Boudouaou, le directeur général de l'Algérienne des eaux (ADE), Smaïn Amirouche, a expliqué que toutes les installations hydrauliques du pays (mobilisation, stockage et distribution) reposent sur les trois sources que sont les eaux superficielles, souterraines et dessalées. Il signalera cependant que l'eau distribuée en 24h actuellement est consommée en un court laps de temps ne dépassant guère cinq heures durant la tranche horaire 9h-14h. Cela étant, une grande pression est constatée sur les réseaux d'alimentation en eau potable (AEP) concernant toutes le infrastructures hydrauliques, surtout les réservoirs. Expliquant cela, Amirouche se démarque et insiste sur le fait que «les coupures d'eau actuelles n'ont aucune relation avec les coupures effectuées par l'ADE. Il indiquera que le ministère des Ressources en eau (MRE) a décidé de lancer une campagne nationale de «Solidarité-Eau», pour permettre à tous de bénéficier de cette précieuse denrée afin de passer un Aïd El Adha à l'aise. Il profitera de cette opportunité pour remercier, en son nom personnel et en celui du ministre, Arezki Berraki, les citoyens dans leur ensemble d'avoir joint leurs voix pour la préservation de cette ressource vitale.

Amirouche a, par ailleurs indiqué qu'une flotte de 474 camions-citernes pour exécuter le plan de «citernage» mis au point après recensement des points noirs à risque, faute de surconsommation et aussi le renforcement du dispositif de laboratoires pour contrôler l'eau et surveiller sa qualité à travers tout le pays. Le directeur de l'ADE n'a pas manqué enfin de souligner le rôle des médias dans la diffusion des informations, pour éclairer l'opinion publique.

Intervenant à son tour, le directeur de l'Office national de l'assainissement, ONA Abdelkader Rezzak, a rappelé les recommandations édictées par le gouvernement quant à l'opération de l'abattage de la bête à sacrifier. Il insistera sur le thème de la campagne lancée par l'ONA, à savoir «Prenez soin des réseaux d'assainissement», notamment en évitant de jeter les déchets de l'abattage d'une bête (cornes, pattes, toison...) dans les égouts ni de les jeter dans la nature. Un dispositif spécial, a-t-il dit, a été mis en place pour assurer des permanences les jours de l'Aïd El Adha, afin de répondre aux besoins d'éventuelles interventions sur les réseaux d'assainissement et les stations d'épuration Ces interventions seront exécutées en respectant les gestes barrières tels que les masques de protection, la distanciation sociale ainsi que la désinfection des lieux, afin d'éviter tout risque de contamination. L'ONA gère un réseau d'assainissement de 56 210 km à travers 1 148 communes, sur 44 wilayas du pays. À son actif, ce sont 154 stations d'épuration et 502 stations de relevage qui y sont inscrites.