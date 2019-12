Depuis le début de l’année en cours, huit accidents de la circulation ont été enregistrés au niveau du virage dangereux où s’est produit l’accident de bus ayant fait cinq morts et 35 blessés. Deux parmi ces accidents étaient mortels. Il s’agit de l’échangeur de Oued Falli situé à la sortie ouest de la ville de Tizi Ouzou et qui relie le nouveau tronçon routier de la rocade-sud à l’ancienne autoroute située entre la ville de Tizi Ouzou et Drâa Ben Khedda, vers Alger. Le dernier drame survenu au niveau de cet échangeur, dépourvu d’éclairage public, a eu lieu vendredi dernier quand un bus transportant une cinquantaine de voyageurs avait dérapé. Bilan : cinq morts et 35 blessés. L’accident s’est produit en début de soirée pendant la nuit. Malgré les informations ayant circulé au lendemain de la survenue dudit accident, Smaïl Rabhi, directeur des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou a nié en bloc que cet échangeur ne soit pas réalisé conformément aux normes requises. « Ce tronçon routier a été réalisé dans les normes», a affirmé le responsable en question. Le directeur des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou a révélé que l’expertise effectuée dimanche dernier par les membres de la commission de l’Agence nationale des autoroutes (ANA) a conclu que cet ouvrage «ne souffre d’aucun défaut de conception».

En outre, les signalisations ont été aussi réalisées selon les normes, a ajouté le même responsable citant les conclusions de la commission de l’ANA. Malgré ces assurances de la part de la commission de l’ANA, il n’en demeure pas moins qu’un maximum de prudence devrait être pris par les conducteurs une fois ce virage dangereux et très long amorcé. D’ailleurs, les responsables de la direction des travaux publics ont pris les mesures qui s’imposent au niveau de cet axe routier. Les actions en question visent à renforcer au maximum les mesures de sécurisation au niveau de cet échangeur d’où passe l’ensemble des véhicules en provenance de la partie est de la wilaya de Tizi Ouzou et qui se dirigent vers Alger, Boumerdès et toute la partie ouest de la ville des Genêts.

Le directeur des travaux publics de la wilaya de Tizi Ouzou a souligné jeudi : « Il a été procédé au renforcement de la sécurisation de cet axe par, entre autres, l’installation de panneaux de signalisation, de cataphotes (système de réflexion de la lumière la nuit permettant d’être visible) et de bandes rugueuses (destinées à attirer l’attention du conducteur d’un véhicule par des vibrations) ». Il faut rappeler que cet échangeur n’est pas le seul endroit sur la RN 12 qui présente une dangerosité avérée. Pas loin de cet échangeur, la rocade Sud se trouve dans un piteux état sur un tronçon de plus de trois kilomètres. L’état dégradé de la chaussée à ce niveau perdure depuis plus de cinq années sans qu’aucune mesure ne soit prise afin de parer à cette situation qui pousse les automobilistes à se rabattre tous sur une seule voie de la chaussée puisque les deux autres sont pratiquement hors d’usage.

L’absence d’éclairage public au niveau du tronçon routier appelé la rocade Sud n’est pas pour faciliter la conduite pendant la nuit. Il en est de même au niveau du tronçon routier se trouvant entre Oued Aïssi et Tizi Ouzou lequel, à plusieurs endroits, se trouve dans un état impraticable, ce qui présente des dangers réels.